Critican excesiva partida para entrega-recepción del Ayuntamiento de Puebla

Recientemente, el Cabildo de la ciudad de Puebla aprobó 14 millones de pesos para el proceso de entrega-recepción entre la presidente municipal Claudia Rivera y el alcalde electo, Eduardo Rivera.

En sesión extraordinaria, los regidores avalaron otorgar 7 millones de pesos para los gastos que se generen durante el protocolo de cambio de poderes.

Otros 7 mdp se destinarán a la creación de la Comisión Administrativa de Transición, que facilitaría el estudio de cada propuesta de campaña de Eduardo Rivera Pérez.

También aprobaron contratar a un auditor externo, por la cantidad de 4 millones 900 mil pesos, para que dictamine las finanzas que deja la administración Rivera Vivanco.

Este jueves 22 de julio, el gobernador Miguel Barbosa consideró que los 14 mdp son una cifra alta para el proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento.

Barbosa Huerta criticó dicho presupuesto, “es un monto inédito”; recordó que cuando él tomó la gubernatura no gastó un centavo, ya que son funcionarios profesionales los que entregan y reciben.

“Se me hizo de un monto muy alto, no sé si ya es un acuerdo entre los dos equipos o solo es un acuerdo del Ayuntamiento, del equipo que entrega… Solamente me queda expresar mi sorpresa de este alto monto nunca visto para este tipo de casos”

Miguel Barbosa

Gobernador de Puebla