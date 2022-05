Cuando duele ser madre: el 10 de mayo del colectivo Voz de los Desaparecidos

Madres y familiares se unieron en Puebla este 10 de mayo en una sola voz para exigir la localización de sus hijos e hijas. Su marcha en las calles de la capital poblana fue acompañada por los relatos de una tragedia provocada por la desaparición.

Este martes, muchas madres no festejaron su día. Las felicitaciones fueron sustituidas por “luchas y protestas” para exigir a las autoridades, en especial, a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado (CBPEP), agilizar y mejorar las acciones.

Al filo de las 10:00 horas, las mamás que integran el colectivo Voz de los Desaparecidos se congregaron en el zócalo de Puebla para dar inicio a la manifestación, acompañadas de sus hijos, esposos y allegados, para dirigirse hacía la Fiscalía General del Estado (FGE) y la CBPEP.

Durante su camino, compartieron su sentir e historias que tienen en común tanto la desaparición de sus seres queridos como la nula respuesta de las autoridades.

Comparten testimonios

Dolores Victoria tiene tres años buscando a su hija Ariana Corona Victoria, de 36 años, quien desapareció el 22 de diciembre de 2019 cuando salió de trabajar.

El tiempo sigue pasando y no hay indicios de Ariana, comentó su madre mientras sostenía su fotografía. Señaló que tiene dos hijas menores de edad quienes a diario preguntan por ella.

A pesar de las acciones que ha hecho la familia, la FGE no ha informado sobre avance alguno en la investigación.

Uno de los sospechosos, agregó, es Ángel N., un conocido de su hija que la acosaba constantemente y ahora está detenido.

Dolores recuerda a Ariana como una mujer trabajadora y responsable con sus hijas, “siempre dedicada a su hogar y a su trabajo”.

“Este 10 de mayo estoy aquí para luchar”

María del Rosario llegó del Estado de México a la capital poblana con su hijo para buscar pistas que la lleven al paradero de su nieta, Alejandra Paz Landeros, quien desapareció en 2016 en Teziutlán, cuando tenía 15 años.

La menor salió de su escuela el 3 de mayo de dicho año, para más tarde ir a ensayar la banda de guerra para el desfile cívico militar de la Batalla de Puebla. No obstante, se desconoce si llegó a su institución.

Alejandra Paz se encontraba en Teziutlán viviendo con su madre, Gloria, cuando desapareció, pero esta última “no ha dado la cara” en el caso, acusó la abuelita.

En tanto, agregó, las autoridades poblanas han hecho caso omiso o en las indagatorias, pues a seis años de la desaparición no hay avances en la investigación.

“La Fiscalía no nos ha dicho nada, hay muchas cosas inconclusas. Yo camino adelante y nos regresan tres pasos atrás, por eso estamos aquí para luchar por esa niña que amamos con todo el corazón. Este Día de las Madres estoy aquí para luchar por ella, porque son seis años y no sabemos nada”. María del Rosario, abuela de Alejandra Paz, desaparecida

Alejandra desapareció en Teziutlán en 2016. Foto: Alexis Lira.

Michell, desaparecido hace seis años

Griselda acompañó a su familia para exigir la búsqueda de Michell Jiménez Toxtle, quien desapareció el 18 de febrero de 2016 al salir de su trabajo en San Andrés Cholula.

La tía acusó a la FGE por dilatar las acciones de búsqueda, y señaló que ha habido errores en el proceso; ejemplo de ello fue cuando perdieron la sábana de llamadas de su celular que podrían arrojar pistas sobre su paradero.

“Van más de seis años y la Fiscalía nunca ha hecho una búsqueda real, sólo hace búsquedas desde el escritorio”, demandó.

Para ella, Michell es un joven amoroso, que le gustaba hacer ejercicio y comer sano, aunque una de sus comidas favoritas eran los “envueltos de mole”: “mi sobrino nos apapachaba mucho a todos sus tíos, lo buscamos porque lo queremos”.

Michell desapareció en San Andrés Cholula en 2016. Foto: Alexis Lira

Desapareció tras salir con un amigo

Otro de los casos fue el de Alejandra Arellano Rodríguez, de 23 años, quien desapareció el día 26 de marzo del 2019 en San Martín Texmelucan.

De acuerdo con su hermano, Juan Carlos, ella salió al cine con un amigo en la tarde pero jamás regresó a su casa.

Indicó que su hermana “fue levantada” junto con Jorge, su amigo que “andaba en malos pasos” y luego fue hallado muerto y decapitado en una barranca de esa demarcación.

Acusó que la FGE no ha dado avances del caso, mientras la familia se ha centrado en realizar acciones por su cuenta como pegar volantes, hacer publicaciones en redes sociales y labores de búsqueda.

Alejandra desapareció en San Martín Texmelucan en 2019. Foto: Alexis Lira.

Exigen salida de comisionada de Búsqueda de Personas

La marcha de las madres y del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla tuvo como objetivo exigir la destitución de María del Carmen Carabarin Trujillo, comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

Al llegar a las instalaciones de esta comisión, en la avenida 29 Oriente, la fundadora del grupo, María Luisa Núñez, entregó un pliego petitorio al delegado de Gobernación.

En él se pedía la salida de la comisionada, al acusar que su administración “no ha dado resultados”, desde que llegó al cargo.

Acusó que parte del presupuesto se gasta en cursos de capacitación y no en acciones “reales” de búsqueda; criticó la compra de una lancha subacuática que no es necesaria: “en Puebla no hay suficientes cuerpos de agua como para gastar en eso”.

Asimismo, dijo que se tienen camionetas y unidades que no se ocupan para trasladar a los familiares al momento de realizar búsquedas de campo.

“Exigimos al gobernador que cambie a esta señora. Que la quite porque no está funcionando, porque de cada tres pesos sólo uno se le destina para la búsqueda de nuestros familiares”, comentó.

Realizan misa para las madres de los desaparecidos

El contingente se dirigió a la FGE sobre la 31 Oriente. Una vez ahí, pegaron mantas y lonas en las paredes y la entrada principal.

Alrededor de las 14 horas llegó el padre Arturo, quien realizó una misa para las madres y familiares que protestaron.

En su mensaje, recordó que en Puebla hay más de dos mil 600 personas desaparecidas y culpó a las autoridades de ser omisos, así como “por estar alejadas del dolor y sufrimiento de las familias”.

Foto principal: Agencia Enfoque