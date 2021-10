¿Cuánto se debe esperar para recibir un premio Nobel?

Por Gerardo Sifuentes

Algunos se preguntan por qué no le dieron el Nobel a los creadores de la vacuna contra la COVID-19. Lo que no saben es que el promedio de espera para recibirlo puede ser de entre 10 y 20 años. Aunque sus descubrimientos sean importantes, algunos científicos quizá no vivan lo suficiente para hacerse acreedores a este reconocimiento.

El premio Nobel de Fisiología 2021 fue otorgado a los doctores David Julius y Ardem Patapoutian; el primero lo recibió después de 24 años de haber realizado el descubrimiento de los receptores TRPV1 y TRPV8, mientras que el segundo 11 años después por su hallazgo de las llamadas piezo proteínas; ambas investigaciones han contribuido significativamente al estudio de los receptores fisiológicos de la temperatura y el tacto.

Algunos usuarios de redes sociales se preguntan por qué no fueron premiados los creadores de las vacunas para contra la COVID-19. La respuesta es un tanto más compleja, ya que los 50 miembros designados para integrar la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia, responsables de seleccionar a los Premios Nobel en Fisiología o Medicina, reciben cientos o miles de propuestas para su evaluación y además deben realizar una votación correspondiente.

De acuerdo con los organizadores, “

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina se otorga por un descubrimiento de gran importancia en las ciencias de la vida o la medicina. Se premia a los descubrimientos que han cambiado el paradigma científico y son de gran beneficio para la humanidad”.

En septiembre de cada año se envían 3,000 invitaciones a especialistas para que hagan sus respectivas nominaciones, cuyo límite para remitir al Comité del Nobel es el 31 de enero de cada año. Claro que desde 2020 ya existían las vacunas, pero hasta hoy no sabemos el impacto a largo plazo de las mismas, por lo que no ha sido una aportación comprobada definitivamente, aunque han demostrado ser funcionales y salvado la vida de millones de personas. Pero tras las nominaciones viene también el proceso de evaluación, y es en septiembre cuando se emiten las recomendaciones de finalistas a la Asamblea del Nobel de Fisiología, cuyos 50 miembros evalúan y se someten a votación.

¿Cuánto tienen que esperar los investigadores para recibir un Nobel? Una investigación de Francesco Becattini de la Universidad de Florencia, Italia, publicada en Physics Today en 2015, estima que en promedio, después de 1985, aproximadamente el 15% de los galardonados de física, el 18% de química y el 9% de los premios de medicina tuvieron que esperar 10 años después de sus descubrimientos correspondientes para ser reconocidos.

Más aún, aproximadamente el 60% de los premios de física, el 52% de química y el 49% de los premios de medicina se enteraron 20 años después que sus aportaciones se hicieran públicas. Becattini y su equipo de colaboradores estiman que, con el paso de los años, en todos los campos la frecuencia con la que se otorga el premio después de 20 años del descubrimiento está en aumento. Esto significa también que la edad de los galardonados está aumentando. Sin embargo, la tasa de aumento en la frecuencia de recibir el premio después de 20 años o más es más rápida para la física y más lenta para la medicina, esto por los últimos avances en este campo. “Descubrimos que a finales de este siglo, los posibles galardonados en física y química probablemente morirían antes de recibir un premio Nobel”.

A menos que suceda algo inusual, los creadores de las vacunas contra la COVID-19 tendrán que esperar su premio como mínimo alrededor del año 2030. Hagan sus apuestas.

