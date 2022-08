Cuarto Informe de Gobierno será a las cinco de la tarde: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rectificó la hora en la que rendirá su 4to. Informe de Gobierno ya que anteriormente había informado en una conferencia que sería a las 11:00 horas el próximo 1 de septiembre, sin embargo, precisó que será a las 17:00 horas.

“Me equivoqué sobre le informe, no va a ser a las 11, va a ser a las 5 de la tarde, aquí va a ser en los murales de Diego Rivera”, comentó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los torturados en el caso Florence Cassez “van a salir” de prisión, aunque reconoció que aún no se ha logrado debido a obstáculos en los procedimientos judiciales, los cuales, dijo, “son de lo más complejos”.

Reconoció que en el documental del caso en Netflix se indica que dos secretarios de Gobernación no han podido lograrlo, pero aseguró que se debe a dichos procedimientos y a que “no hay voluntad den algunos funcionarios de hacer justicia, se deberían de fortalecer con ese deseo, ese afán de justicia, hay todavía mucho burocratismo”.

Delfina Gómez se despidió como titular de la Secretaría de Educación y aseguró que se va “muy contenta” tras el trabajo realizado en la dependencia y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador “por esta gran oportunidad” de que una maestra estuviera al frente en la SEP.

“Una vez que viví esta experiencia tan maravillosa me voy todavía más agradecida, todo este trabajo que ustedes ven la SEP no paró gracias al impulso y al ejemplo que nos ha dado el presidente, por eso quiero agradecer en primer lugar al licenciado Andrés Manuel López Obrador por esta gran oportunidad (…)”.

La aún titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez defendió el nuevo plan de estudios para educación básica y aseguró que no se trata de “una ocurrencia” como se ha dicho.

“El plan de educación básica no es de una ocurrencia como en medios he escuchado, es producto de un trabajo no solamente de maestros, son expertos, autoridades educativas, secretarios”, indicó.