Cuentan 116 asentamientos irregulares en zona de explosión

El gobierno municipal de Puebla detectó 116 asentamientos irregulares en la zona devastada de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, donde el pasado domingo explotó una toma de gas clandestina, que destruyó 60 casas.

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que las propiedades irregulares no serán reconstruidas, si están ubicadas en zonas prohibidas, pero «si se puede” serán reubicados para no generar un conflicto social, afirmó.

“Vamos a regularizar los predios que tengan un origen registral, que no estén ubicados en franjas de seguridad. Este programa no regulariza predios irregulares, en el sentido de que estén en franjas de seguridad, de derechos de vía. Esos no los regulariza. Que quede claro, lo otro sí”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador