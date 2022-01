Cuestiona AMLO parcialidad de Lorenzo Córdova por acudir a reunión panista

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por asistir a la reunión de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

«Pero no, no se dan cuenta o no les importa (…) hay que verle también la parte positiva y yo lo que veo como positivo es que se va terminando con la simulación, que era un elemento central de la política antidemocrática, desde el porfiriato, la simulación, el que las leyes se respetaban en el fondo, se respetaban en la forma para violarse en el fondo, y siempre habían elecciones, aunque todo fuese una simulación, ya de antemano se sabía quién iba a ganar»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México