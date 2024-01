Cuestionan a Eduardo Rivera por «renuncias priistas»

Ante la renuncia de políticos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el precandidato a la gubernatura por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez dijo «no estar preocupado» por alguna desbandada en este partido.

En entrevista con medios de comunicación, Rivera Pérez refirió que Morena es quien está preocupado por ganar en las próximas elecciones, motivo por el que busca integrar a perfiles de la oposición.

«En lo particular, a mí no me preocupa y hasta el momento, nosotros no hemos visto ninguna desbandada» aseguró.