¡Cuidado, ciberdelincuentes roban cuentas por WhatsApp!

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), alerta a los usuarios de WhatsApp sobre modalidades aplicadas por ciberdelincuentes para realizar el robo de cuentas.

Los usuarios de WhatsApp reciben instrucciones para compartir el código de verificación de la plataforma mediante mensaje SMS, y una vez que los ciberdelincuentes obtienen los datos, instalan la cuenta robada en otro dispositivo, informó la Policía Estatal Cibernética.

Los agentes destacaron otro modus operandi, el cual consta en vulnerar el buzón de voz de los equipos telefónicos de las víctimas, para poder solicitar que WhatsApp envíe el código de verificación mediante llamada; esta actividad, la realizan los probables responsables durante la madrugada para que el propietario no se percate.

Para inhibir delitos como robo y/o usurpación de identidad o fraude, la SSP exhorta a la sociedad a tomar cuenta lo siguiente:

• Activar la verificación en dos pasos.

• No compartir códigos de registro o NIP.

• Dar de baja el buzón de voz, en caso de no utilizarlo.

• Evitar permanecer en grupos a los que no se solicitó acceso.

En caso de haber sido víctima de robo de cuenta de WhatsApp, la población puede solicitar la baja al correo electrónico [email protected]. En tanto, la Policía Cibernética pone a disposición de la sociedad el teléfono 22 22 13 81 11 o el correo electrónico [email protected].

