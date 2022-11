Cumbre del Pacífico cambia sede a Ciudad de México

Por cuestiones de logística, la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico, se realizará en la Ciudad de México y no en Oaxaca como se tenía previsto, así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su tradicional mañanera, AMLO dijo que el 23 de noviembre recibirá al presidente de Chile, Gabriel Boric y el 24 llegará el presidente de Argentina, Alberto Fernández. A la reunión también asistirán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Guillermo Lasso; y de Perú, Pedro Castillo.

«Ya no va a hacer en Oaxaca, va a ser en la Ciudad de México por cuestiones logísticas. Va a ser 23, viene el presidente Boris, 24 viene el presidente Fernández, estamos esperando una confirmación del presidente Lula, presidente electo; viene el presidente de Ecuador, viene el presidente de Perú; el presidente de Colombia; pero es 23, 24 y 25”

El primer morenista hizo referencia a la vez que el exejecutivo Vicente Fox Quesada desdeñó la visita de Fidel Castro a quien, supuestamente, le había dicho «comes y te vas»

«Aquí no se aplica el ‘comes y te vas’, sencillamente. Quedó demostrado cuando la Cumbre (de las Américas que se realizó en junio en Los Ángeles), dijimos o vamos todos o México no participa, o no participa el presidente. Y el ‘comes y te vas’ es una vergüenza, es una afrenta a nuestra política exterior»