Dan esperanza para el incremento salarial del 20%

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que está trabajando para lograr un acuerdo entre el sector empresarial y el obrero para un incremento salarial del 20 por ciento, sobre el cual, dijo que «si hay voluntad».

Desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que las pláticas están en marcha y recordó que en ocasiones anteriores se ha conseguido dicho consenso.

«Sí, sí hay voluntad, les recuerdo que en cuatro ocasiones que ha habido aumentos en tres ha sido por consenso, solo un caso fue el voto el gobierno y los trabajadores y no participaron los empresarios»

El titular del Ejecutivo recordó que en los últimos 40 años no se incrementó el salario mínimo y que está por debajo de algunos países de Centroamérica y el Caribe

Dijo que las cifras demuestran que el salario mínimo no aumenta la inflación, lo que se refleja en los incrementos durante su administración.

«La mentira, el engaño, no aumentes el salario porque aumenta la inflación (…) nosotros aumentamos el salario y no llegó la inflación, es hasta el 22 por la guerra Rusia-Ucrania que es inflación mundial. Pero no es por el aumento al salario»

Andrés Manuel López Obrador