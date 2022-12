Dan prisión preventiva al exalcalde de Teziutlán

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso en contra de Edgar Antonio Vázquez Hernández, expresidente municipal de Teziutlán.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el exedil de Teziutlán se encuentra detenido en prisión preventiva por el presunto delito de falsificación de documentos durante su administración comprendida de 2014 a 2018.

Lo anterior debido a que Edgar Antonio y su director de obras firmaron un acta de entrega recepción que consistía en la rehabilitación y mejoras del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Teziutlán por un monto de 3 millones 500 mil pesos.

No obstante, dicha obra no se llevó a cabo, por lo que la Fiscalía comenzó un proceso de investigación en contra de Edgar Antonio N por el presunto delito de falsificación de documentos.

Por este hecho también fue vinculado a proceso David N (Rivera Sánchez) quien fungía como director de obras durante la administración de Edgar Antonio N.

Cabe señalar que el exedil y su funcionario fueron detenidos por elementos de la Fiscalía el pasado 25 de noviembre en Teziutlán.

Foto: Archivo El Ciudadano

