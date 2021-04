David Monreal es exhibido manoseando a candidata de Morena en Zacatecas; “es una mentira”, expresa

David Monreal, el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, fue exhibido tocando a una de sus compañeras durante un evento de campaña. La afectada es Rocío Moreno, candidata también de ese mismo partido a la alcaldía de Juchipila.

Aunque no se tiene la fecha exacta de cuándo habrían ocurrido los hechos, el video se volvió viral la noche del martes.

En el material, se observa en primer plano a una mujer con camisa de Morena. Es a ella a quien se tendría la intención de grabar.

Sin embargo, en segundo plano, es decir, detrás de la joven, se observa a otra mujer, quien sería la candidata Rocío Moreno y a su derecha a David Monreal. El video capta el momento en el candidato a gobernador detiene su paso, toma del brazo derecho a Rocío Moreno y pasa detrás de ella, aparentemente para ir a saludar a alguien.

Es cuando pasa por detrás de la candidata que le toca las nalgas. En el video se observa la mano de Monreal yendo hacía los glúteos de la candidata y darle una especie de ligera nalgada. Incluso, la candidata se toma la cadera y con su cuerpo hace un movimiento como de sorpresa.

Minutos después de que el video comenzó a darle la vuelta a internet, la primera en salir a la defensa de David Monreal fue Rocío Moreno, quien dijo que el candidato es una persona íntegra y que nunca le ha faltado.

“No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias y basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes”.

Rocío Moreno