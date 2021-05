¿De qué hay?, de dictadura o democracia, sentencia Calderón

Por Lorena Vázquez

Estimado lector y lectora, ya llegó el mejor momento del día; en cuanto a lectura de política se refiere. En El Ciudadano ya tenemos listo el resumen de las contiendas electorales en Puebla, y un “poquito” de los otros estados. Aquí el tono es ameno, relajado y coloquial. Por cierto, ¿cuál crees que han sido las peores elecciones del país?

Este miércoles, estuvo en Puebla el “archirrival” de López Obrador, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa; quien vino a respaldar a todos los candidatos panistas en estas elecciones. Eduardo Rivera, aspirante a edil de Puebla estaba “que brincada de emoción”, por el respaldo del exejecutivo federal, quien sentenció que en estas elecciones se vota entre la «democracia y la dictadura». Ojalá no lo haya oído Andrés Manuel; sino, la “muina” seguro estuvo fea. Lee la nota completa aquí.

Intensidad en Nayarit

El contendiente a gobernador de Nayarit, por Movimiento Ciudadano, Ignacio Flores, informó que el martes 18 de mayo secuestraron a su coordinador de campaña en Bahía de Banderas, Milton Martínez. Así que urgió a las autoridades a no “hacerse de la vista gorda” y ponerse a buscar a su compañero. Porque además aseguró que el “calor” electoral en el estado “ya está que arde”. Infórmate picándole aquí

¡A ver si investigan para la otra!

El candidato a edil de Oriental por Morena, Fidel Flores Concha, tuvo que mover “cielo, mar y tierra” para demostrar que él no tenía vínculos con un delincuente apodado “El Tortas”. El aspirante hasta tuvo que iniciar un proceso de deslinde de vínculo sanguíneo; pero mientras, distintos medios de comunicación ya lo habían “quemado”. Pidió que antes de andar esparciendo información, primero investiguen a fondo; ya “de a perdis” unos 5 minutos. Entérate de todo acá.

¿Nuevo panteón?, esto es un “refrito”

La candidata de Morena a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera, retomó su propuesta de construir un nuevo panteón municipal. Hace un año lo tenía planeado en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, pero no “pegó”; también propone habilitar mil puntos de conexión wi-fi. Los que ya están ¿sirven?; por cierto… en su conferencia matutina respondió a todos los que están “echándole tierra” a su campaña. No te puedes perder esta información.

Que siempre sí se quedan las ciclovías

Luego de tanta polémica que generó el abanderado de Va por Puebla, para la alcaldía capitalina, Eduardo Rivera; le corrigió y aclaró que no va a quitar las ciclovías, que nomás va a ver cuáles son funcionales y cuáles no. Aunque no detalló si las que no funcionan las eliminará, o las dejará para adornar las calles.

¡Esto es una basura!

Alejandro Moreno, presidente del PRI, exigió a Jorge Hank Rhon, candidato del PES a la gubernatura de Baja California, a darle una disculpa pública a Lupita Jones, candidata al mismo cargo; por haberla llamado ¡basura!; que alguien le avise al empresario que ya es candidato. Porque expresa lo que piensa, y piensa puras… cosas que lo meten en problemas.

¿Vives en Tepeaca?, o ¿conoces a alguien que viva ahí?, bueno pues pásale esta información para que conozca quiénes son los perfiles que compiten para llegar a la Cámara de Diputados.

Aquí terminamos con el recuento de la actividad proselitista del miércoles, pero mañana nos leemos. Inicia tu día informado.