DEA no tuvo injerencia directa con captura de Caro Quintero: AMLO

La DEA no participó en la captura de Rafael Caro Quintero, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que toda la investigación la hizo la Secretaría de Marina e incluso la aprehensión del llamado narco de narcos.

“En el caso de la participación de la DEA como lo señaló el embajador de Estados Unidos no tuvieron injerencia directa. Se pide información en algunos casos, en este no. En el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo”, dijo.

Agregó que en su gira por Estados Unidos no habló de Caro Quintero con Joe Biden ni con Kamala Harris y aseguró que aún no se sabe cuándo se podría realizar la extradición del fundador del Cártel de Guadalajara, ya que desde el sábado su defensa ha tramitado amparos a los cuales se les está dando respuesta, pero “vamos a cuidar que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley”.

López Obrador dejó una carta a Biden sobre Julian Assange

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su visita a Estados Unidos le dejó una carta a su homólogo Joe Biden sobre Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en la cual le explica que no cometió ningún delito y que sólo ejerció su libertad.

“No cometió ningún delito grave Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad y detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange”, dijo.

López Obrador llama a cerveceras y refresqueras de NL aportar agua

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las empresas cerveceras y refresqueras de Nuevo León a solidarizarse y aportar agua para consumo doméstico ya que la situación “es grave” y reiteró que se puede llegar acuerdos con ellas si cooperan.

“Hay casos en los que no se puede parar una empresa porque el reinicio de su actividad llevaría un año, esto nos lo han dado a conocer las empresas por ejemplo, acereras, pero hay otras que sí podrían ayudar, por ejemplo, las cerveceras y las refresqueras, que en el caso de Nuevo León, en estos días ya tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refrescos y que se destine toda el agua para consumo doméstico, que nos ayuden en eso, es una petición”, dijo.

En tanto, respecto a la alerta de sequía de la Comisión Nacional del Agua el presidente López Obrador aseguró que “no es tan delicada la situación” como en Nuevo León, pero aseguró que los gobernadores de dichas entidades ya están actuando. “Sí hay una alarma, alerta de sequía en nueve, 10 estados del país, pero no se está quedando sin agua la gente como el caso de Nuevo León”.

Iberdrola

El gobierno federal realiza una investigación respecto a la actuación del juez que otorgó una suspensión a Iberdrola con la cual evitó la multa de más de 9 mil millones de pesos por violar contrato de autoabasto eléctrico al vender energía.

“Nos vamos a ir al fondo porque les aceptaron documentación extemporánea, estamos haciendo la investigación y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado”, dijo.

Quién es quién en los sueldos de servidores públicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá un Quién es quién en los sueldos de los servidores públicos, para lo cual instruyó al titular de Profeco, Ricardo Sheffield, hacer una relación de los salarios de los funcionarios.

«Hay que ver cuánto gana un juez, un ministro, un consejero del INE, estos magistrados, los directores de empresas paraestatales, los del Banco de México, y desde luego el Ejecutivo, y ¿por qué?, para ver cómo andamos», comentó.

Cebolla blanca y papa, productos más presionados por inflación

De los 24 productos de la canasta básica, la cebolla blanca y la papa son los dos que han estado más presionados por la inflación, dio a conocer el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, quien anunció que se investigará el aumento en el precio de la papa ya que se ha importado de Estados Unidos para evitar o combatir el alza.

“Se ha estado importando de Estados Unidos por primera vez, no había habido importación de papa, por eso resulta extraño que continúe subiendo el precio. Vamos a estar investigando con otras áreas del gobierno federal a fondo para ver qué está pasando con el precio de la papa”, indicó.

Agregó que para estos días el Índice Nacional de Precios al Consumidor para alimentos y bebidas tiene una proyección de estabilidad.

Gobierno federal rehabilita recinto dedicado a Juárez

El recinto dedicado a Benito Juárez en Palacio Nacional fue rehabilitado por el gobierno federal y será reabierto para visitas públicas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su 150 aniversario luctuoso.

“Es un día histórico, vamos a recordar los 150 años del fallecimiento del presidente Benito Juárez, el mejor presidente en la historia de México, vamos a tener una ceremonia en Palacio Nacional, vamos a reabrir el recinto Juárez, todo el espacio que en Palacio Nacional está dedicado al presidente Juárez, se rehabilitó y se abre para visitas públicas”, expresó.

