Debatirán prohibición de instalación de ambulantes en la Cetram

Los regidores de Puebla realizarán mesas de trabajo para debatir la prohibición de ambulantes en la nueva Central Camionera del Sur (Cetram), que se ubicará en Agua Santa y será terminada a finales del 2023, con el argumento de que ese factor lo convierte en una zona de inseguridad.

En la sesión de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil, el presidente, Marvin Fernando Sarur Hernández, propuso que la nueva Central, conocida como Centro de Transferencia Modal (Cetram), esté libre de ambulantes, para evitar la presencia de ‘carteristas’ y delincuentes.

“Las razones que motivan a hacer esta propuesta son temas que tienen vinculación con la seguridad, con buscar que el impacto que genere la construcción de este proyecto, no sea un detonador de inseguridad que se viven en estas colonias”

Fernando Sarur comentó que la Cetram estará ubicada en la calle 119 Poniente, en la cual hay tres accesos a Agua Santa, por lo que considera que el impacto de los comerciantes informales será directo, sobre todo a las colonias: Loma Bella, San Bartolo, San Francisco Mayorazgo, Castillotla, Las Mercedes, y Guadalupe Hidalgo.

Asimismo, dijo que las calles principales en donde se busca que no haya ambulantes son: avenida 119 Poniente, en el tramo comprendido entre la avenida 11 sur y la calle 9 A sur; en la calle 9 F Sur, 9 A sur, y 9 D sur, todas entre 119 Poniente y 117 Poniente.

El regidor panista, Marvin Fernando Sarur Hernández, comentó que pese a que este proyecto debería ser revisado y presentado al Cabildo por los regidores de la Comisión de Gobernación, justificó qué la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil lo propone para que los vecinos de la zona no se sientan inseguros con la presencia de los ambulantes.

Aunado a esto, dijo que se pretende que en un periodo de cinco días, del 7 al 11 de agosto, los integrantes de la comisión realicen un trabajo de análisis y observaciones, y el 9 de agosto se pueda visitar la zona para conocer la opinión de los vecinos respecto a esta propuesta.

Posteriormente, el 14 de agosto se llevaría a cabo otra sesión en donde todos los integrantes de la comisión podrán votar, y en el caso de que sea aprobado, el 18 de agosto, será expuesto ante el Cabildo.

No obstante, el presidente de la Comisión de Gobernación, Miguel Ángel de Jesús Mantilla, dijo estar de acuerdo a la presencia de ambulantes en la ciudad, siempre y cuando sea de forma regulada, por lo que destacó que debe haber un equilibrio entre alentar el comercio local e inhibir que comerciantes informales se instalen en zonas en donde no tienen permiso.

Por otra parte, precisó que no toda la prioridad se le debe dar a la nueva central de camiones, pues destacó que también se debe trabajar en la zona de la Terminal Central de Autobuses de Pasajeros de la Ciudad de Puebla (CAPU), en la cual consideró que hay un desorden, por la gran cantidad de ambulantes.

Dijo que esta propuesta es importante, no obstante, resaltó que se debe trabajar en forma genérica en más lugares de la ciudad en donde hay gran cantidad de informales.

Detalló que para que esto se pueda llevar a cabo, debe haber una “aplicación directa de autoridad”, en donde se trabaje en coordinación con el gobierno estatal, así como del ejército y de la Guardia Nacional.

“Lo que se requiere es un ‘golpe de timón’, de decir, esto no se puede permitir (…) claro que hay que hacer una acción estratégica y resolverlo, no digo que no sea oportuna la propuesta, pero habría que envolverla con el todo y perfeccionarla”