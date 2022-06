Defiende Iniciativa Privada parquímetros, no ampliarán horarios

A pesar de las inconformidades de los vecinos capitalinos por la instalación de parquímetros, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Puebla defendió el proyecto impulsado por el Ayuntamiento que encabeza Eduardo Rivera Pérez.

El presidente de Puebla de la Coparmex, Rubén Furlong Martínez, aseguró que algunos locatarios del Centro Histórico están de acuerdo con el hecho de que se cobre por un espacio de estacionamiento en la vía pública.

Consideró que desde que fueron instalados, el pasado 3 de junio, “han funcionado bien” y han mejorado la democratización del espacio público, ya que ahora, aseguró, los poblanos no tienen problemas en encontrar un lugar para su vehículo.

Aunque Furlong Martínez afirmó que los parquímetros pueden mejorar su servicio, descartó que se vayan ampliar las cuatro horas disponibles para los trabajadores que requieran ocupar los espacios por más tiempo.

Asimismo, avaló que este tema esté generando “desacuerdos” entre la población, ya que, dijo, se abrirá el diálogo y permitirá que surjan alternativas para su mejora.

En días recientes, las protestas de los vecinos del Centro Histórico como de la colonia El Carmen, han aumentado. El pasado lunes, denunciaron que no fueron tomados en cuenta para el programa de «Estacionamiento seguro», ya que está afectando a varios negocios que requieren usar los espacios por un periodo prolongado.

Además, los inconformes acusaron que el Ayuntamiento de Puebla los ha acosado, enviando elementos de la policía municipal, ante las diferentes manifestaciones en contra de los parquímetros.

En otro tema, el titular de la Coparmex en Puebla, Rubén Furlong Martínez, consideró que la Comuna de Puebla debe tener un perfil con experiencia y “sensibilidad social” para la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, tras la salida de Michel Chaín Carrillo por presuntos señalamientos de violencia contra su exesposa.

El presidente de la cámara empresarial evitó dar nombres para posibles perfiles y se reservó su opinión para cuando el Ayuntamiento los dé a conocer.

“Necesitamos alguien preparado para el puesto que tenga experiencia y sensibilidad social. No me gustaría especular ningún nombre, me gustaría mejor opinar cuando existan propuestas formales”