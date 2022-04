Definirán ayuntamientos aplicación de la Ley Seca por revocación de mandato

El mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, indicó que cada gobierno municipal tendrá que definir si se aplica o no la Ley Seca durante este fin de semana, con motivo de la revocación de mandato.

En videoconferencia de prensa, Barbosa Huerta señaló que su gobierno no emitirá ningún decreto para que se aplique esta medida a nivel estatal.

Sin embargo, añadió que será decisión de cada Ayuntamiento emitir Ley Seca, de acuerdo con sus necesidades y condiciones.

“No lo hemos definido, pero lo más probable es que no emitamos un decreto para Ley Seca, en todo caso que cada Ayuntamiento, si lo considera necesario, dependiendo de sus condiciones, lo haga o no. El gobierno del estado no va a emitir eso”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla