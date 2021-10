Delirio michoacano por el sabro$o «oro verde»

Por Pedro Zamora/APRO

Uruapan, Michoacán. Los intereses financieros vinculados al auge del aguacate en Michoacán provocaron una acelerada expansión ilegal de plantaciones, a costa de la tala de grandes superficies de bosques de pino y encino en las zonas templadas de esa entidad.

La producción de este fruto, conocido como “oro verde”, es la segunda fuente económica del estado (50 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 2 mil 500 millones de dólares), sólo superada por las remesas de los migrantes, señala Juan Manuel Barrera Terán, director ejecutivo de Resiliencia y Desarrollo Comunitario, AC.

En consecuencia, la deforestación de miles de hectáreas boscosas, iniciada hace más de tres décadas, continúa su avance imparable ante la pasividad de las autoridades que, desde hace varios sexenios, han tolerado las afectaciones ambientales de ese cultivo.

Con base en estudios de la UNAM, Barrera calcula que del año 2000 a la fecha Michoacán sufrió la deforestación de cerca de 100 mil hectáreas (equivalentes a 42.5% de la superficie de la CDMX), principalmente por cambios de uso de suelo para cultivo de aguacate y para expansión ganadera.

Crecimiento descontrolado de plantíos

Proceso consultó al delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Carlos Alberto García Salgado, sobre los diagnósticos del crecimiento de las zonas de cultivo, pero éste pidió dirigirse a la oficina de Comunicación Social de la dependencia federal.

Ahí, la directora de Información, Diana Aspiros Heras, solicitó que se le enviaran las preguntas por escrito y reconoció que no existe un estudio con cifras validadas sobre deforestación de bosques para cultivar aguacate.

“La Comisión Nacional Forestal ha calculado por interpretación geoespacial más de 8 mil hectáreas sólo en la cuenca de la Meseta Purépecha» Diana Aspiros Heras

Directora de información de la Semarnat

En los últimos 40 años las áreas de cultivo crecieron 448%

El tema no es nuevo. Un estudio de Jaime Navia Antezana, director del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Aplicada, AC (GIRA), y James Barsimantov, investigador de la Universidad de California, Santa Cruz, reveló que:

11 municipios aguacateros ya habían perdido 41 mil hectáreas de su cobertura forestal entre 1990 y 2003

Además de que 46% de las huertas se establecieron sobre terrenos boscosos.

La producción nacional de aguacate durante 2020 fue de 2.39 millones de toneladas, de las cuales Michoacán aportó más de 75%. El auge de esta industria en la entidad motivó el crecimiento desmedido de las áreas de cultivo, que según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se elevaron de 30 mil 979 hectáreas en 1980, a una superficie de 78 mil 530 en 2000, para sumar 107 mil 058 en 2010 y llegar a 169 mil 939 hectáreas en 2020. Es decir, en los últimos 40 años las áreas de cultivo crecieron 448%.

Cambio de uso de suelo ilegal

La Semarnat señala que a finales de los ochenta otorgó algunas autorizaciones de cambio de uso de suelo para cultivo de aguacate, de las que no conserva datos específicos, pero desde entonces no ha entregado ningún otro permiso con ese propósito. A partir de los noventa la expansión de plantaciones se dio “a expensas de las áreas forestales arboladas, en forma ilegal”, subraya la dependencia. Ese fue el inicio del ecocidio.

Navia Antezana, de GIRA, explica que en Michoacán se ha impulsado la economía con la suplantación de bosques por cultivos de aguacate, por lo cual “estamos con un grave deterioro de nuestros recursos en un área muy específica”.

El 20 de mayo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó a la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM), con sede en Uruapan, el Premio Nacional de Exportación, galardón que también había recibido esta organización en 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Los beneficios en comunidades

Según la APEAM, que este año exportó más de 1 millón de toneladas a Estados Unidos, la industria aguacatera mejoró la vida de las comunidades de la zona de producción, donde ofrece:

78 mil empleos directos y 310 mil indirectos, lo que redujo la migración.

La ilegalidad de buena parte de la industria aguacatera ha sido “solapada por el Estado”, que “no da permisos pero tampoco actúa para frenarla, porque ese sector representa un importante baluarte económico… no podemos decir que no nos interesa el aguacate; es muy importante, pero no puede ser a costa de los bosques”, explica Navia.

Consultada por medio de su área de Comunicación Social, sobre los impactos de los cultivos de aguacate en los acuíferos y la deforestación, la APEAM argumenta por escrito que, según sus estudios:

“Los acuíferos están en equilibrio”, (pues la mayor superficie aguacatera) “es de temporal y el riego es especializado, con tecnologías ahorradoras de agua” Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM),

Escrito

Limitar el avance aguacatero, meta de la APEAM

De acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México, miles de huertas se establecieron desde los sesenta en terrenos diversos “sin destruir los bosques”, pero reconoce el “problema actual” y muestra disposición de compensarlo mediante cauces legales. “Nuestra visión es poder establecer un límite al crecimiento desordenado del cultivo en estrecha coordinación con el gobierno estatal y federal”.

La APEAM expone que tiene un diagnóstico ambiental general de la zona aguacatera con el fin de reducir los impactos al mínimo, regularizar las huertas y permitir su expansión sólo bajo el marco legal existente.

“Las huertas que se hayan establecido realizando el cambio de uso de los terrenos forestales en forma ilegal, se deben remover para dar lugar a procesos de reforestación y restauración de las áreas, que siguen considerándose terrenos forestales. No existe un procedimiento para que las huertas con cambio de uso de suelo ilegal se regularicen” APEAM

Juan Manuel Barrera advierte que actualmente todavía hay entre 50 mil y 60 mil hectáreas de bosques de pino-encino en riesgo de ser deforestados en los próximos años. Y pronostica que, si las autoridades no intervienen, se convertirán en nuevas huertas aguacateras.

