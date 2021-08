Demanda de México vs armeros de EEUU, apegada a legalidad: AMLO

La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF) rechazó la demanda legal que inició en su contra el gobierno de México y la tildó como una acusación infundada.

La Cancillería mexicana lamentó que armeros en EEUU se hayan deslindado de la demanda y cualquier responsabilidad por el tráfico ilícito y los daños que ocasionan a México.

“Se esperaba que tratarían de litigar el asunto en medios y no en cortes donde ante un juez se tendrá que valorar la evidencia que existe actualmente”

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que casi todas las armas recuperadas en escenas del crimen en México, entre 70% y 90%, fueron traficadas desde Estados Unidos.

Al respecto, AMLO consideró que la demanda está apegada a la legalidad y no es un hecho injerencista porque no es contra el gobierno de EEUU ni contra los derechos de sus ciudadanos.

“No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México