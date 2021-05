Demanda Frente de Estudiantes vacunas

Por Esther Sánchez

Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), consideraron necesario regresar a clases presenciales únicamente cuando el 70% de la población estudiantil esté vacunada.

Demandaron al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador agilizar la vacunación para que el regreso a las aulas sea seguro.

La agrupación estudiantil también ha denunciado la mala política en contra de la pandemia; que han encabezado, tanto el presidente López Obrador, como el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell.

La semana pasada se manifestaron miles de estudiantes en toda la República Mexicana, a través de cadenas humanas para exigirle al gobierno federal que agilicen la vacunación; además, simultáneamente mil alumnos y alumnas se movilizaron en Palacio Nacional, y vía de redes sociales con el hashtag #VacunasParaTodos.

Ante este escenario, el líder de la Fnerrr, Isaías Chabona, informó que ante sus manifestaciones ningún funcionario público se había presentado a ofrecer atención o respuesta a su demanda; y por ese hecho, sus movilizaciones continuarán.

El dirigente estudiantil brindó un reporte de acuerdo con la Secretaría de Salud, en el que “al menos 55 mil 106 niños menores de 14 años y 67 mil 248 adolescentes; de entre 15 y 19 años, se han contagiado de Covid-19 en México, esto representa el 5.2% del total de contagios en el país.

Además, se han reportado 600 fallecimientos de menores de edad; lo cual representa el 0.27% de todas las muertes.

Los estudiantes de la Fnerrr consideran que las cifras sobre muertes y contagios son alarmantes, y éstas deberían preocupar a los funcionarios públicos; y por ello, tendrían que garantizar un regreso a clases presenciales seguro, que no provoque más situaciones lamentables.

“Nosotros no estamos en contra de que se regrese a clases. Es urgente que regresemos a clases porque la educación a distancia ha dejado fuera a miles de niños, niñas y adolescentes que no tienen las herramientas para seguir clases en línea; pero este regreso a clases debe garantizar la salud de todos, y no traer más contagios ni decesos”

Isaías Chabona

Líder de la Fnerrr