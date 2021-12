Democracia y Representatividad en las elecciones de la BUAP

Por Guadalupe Grajales

Empecemos con la participación magisterial. En Derecho, de 281 docentes votaron 225 (80%) de los cuales 27 fueron nulos (el 12%). En Administración de 264 docentes, votaron 210 (80%), de los cuales 3 fueron nulos (1.4%). En Ciencias Biológicas, de 72 docentes votaron 56 (78%), de los cuales 10 fueron nulos (18%). En Cultura Física, de 45 docentes votaron 45 (100%), y no hubo votos nulos. En Enfermería, de 62 docentes votaron 61 (98%) de los cuales 8 fueron nulos (13 %). En Ciencias Agrícolas y Pecuarias, de 22 docentes votaron 22 (100%) y no hubo votos nulos. En la Preparatoria 2 de octubre, de 99 docentes votaron 92 (93%) de los cuales 6 fueron nulos (6.5%). En la Preparatoria “Alfonso Calderón”, de 107 docentes votaron 107 (100%) y no hubo votos nulos. En la Preparatoria “Enrique Cabrera” Urbana, de 79 docentes votaron 79 (100%) y no hubo votos nulos.

Como podemos ver, la situación en Cultura Física, Ciencias Agrícolas y la Preparatoria “Alfonso Calderón” es alarmante, pues fueron “zapatero”: con una candidatura única votó el 100% de los docentes y cero votos nulos. En otras palabras, control total y absoluto. El caso de la Preparatoria “Cabrera” es distinto porque también votó el 100% y no hubo votos nulos, pero aquí sí se registraron dos candidatas. La participación más “baja” se registró en Ciencias Biológicas con el 78%.

Revisemos ahora la participación estudiantil. En Derecho, de 9709 alumnos, votaron 2647 (27%) de los cuales 1537 fueron en favor del Dr. Ochoa, candidato único, y 1110 fueron votos nulos. En suma, el director reelecto obtuvo sólo el favor del 15.8% del total del estudiantado. En Ciencias Biológicas la situación es aún más preocupante, pues de 1960 estudiantes votaron 404 (21%), de los cuales 281 fueron en favor del candidato único Dr. Salvador Galicia Isasmendi y 126 fueron votos nulos. En suma, el director reelecto obtuvo sólo el favor del 14% del total del estudiantado.

En cuanto al porcentaje del estudiantado en favor de los candidatos únicos de la Preparatoria “Calderón”, Ciencias Agrícolas y Cultura Física (las “zapatero”) con el 84%, el 76 % y el 67% respectivamente, éste se explica obviamente por el alarmante control ejercido también sobre los alumnos. En la Preparatoria “2 de octubre” el director reelecto obtuvo el 61% del favor estudiantil; en Enfermería la directora reelecta obtuvo el 59% del favor estudiantil; en Administración el director reelecto obtuvo el 46% del favor estudiantil.

Es de llamar la atención que la candidata ganadora de la Preparatoria “Cabrera” Urbana haya obtenido el 44% del favor estudiantil y su contrincante el 32% porque sólo la separan dos puntos del 46% obtenido por el director de Administración que fue candidato único y está muy por encima del 14 o del 15.8% obtenidos por los directores reelectos de Ciencias Biológicas y de Derecho. Por cierto que estos últimos porcentajes se corresponden obviamente con la participación estudiantil más baja de 21 y 27% respectivamente: más de la mitad de los estudiantes que votaron en estas facultades están en contra de la reelección de sus directores.

¿Cómo explicarnos esta baja participación estudiantil? ¿Por la pandemia? Pero entonces ¿cómo explicamos la participación de un 84, un 76 y un 67%? La pandemia nos afecta a todos por igual, de manera que estas diferencias deben obedecer a otros factores que tienen que ver con las prácticas ejercidas por estas autoridades en el curso de los eventos electorales. Sin duda la “alta” participación estudiantil obedece a la presión, al “acarreo” y a la cooptación. Y en el caso de la bajísima participación ésta se explicaría por el hartazgo de la comunidad estudiantil que constata una y otra vez que su voto en los procesos electorales no se ve reflejado en los resultados de las elecciones.

Y esto nos remite a la forma opaca en que se presentan los resultados obtenidos, puesto que no se informa cuántos votos electorales obtuvo el candidato(a) ganador(a). En otras palabras, se presenta un resumen como si la elección fuera universal y directa, cuando es sectorial e indirecta.

Es claro que la administración a cargo de la Universidad está más interesada en confundir y ocultar la información que en instruir y educar política y electoralmente a nuestra comunidad.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com