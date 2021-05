Denisse Ortiz procederá de manera legal por dichos de Liza Aceves sobre “relación” con el gobernador

Denisse Ortiz, cuñada de Eduardo Rivera y titular de la Unidad de Asistencia Social y de Salud del DIF estatal, anunció que procederá de manera legal por los dichos de Liza Aceves que la pintan como la amante del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Fue a través de sus redes sociales que Ortiz reaccionó al video donde Aceves asegura que sostiene una relación con el gobernador:

Y es que la semana pasada, la jefa de campaña de Claudia Rivera Vivanco, Liza Aceves, aseguró que Denisse Ortiz y Miguel Barbosa son amantes:

“Tu familia, vale la pena decirlo; su cuñada tiene una relación sentimental con el gobernador, y está muy bien, el amor no puede distinguir partidos, pero estas cosas no se valen; no hay un solo día, un solo momento en que nosotros no hayamos jugado limpio”

Liza Aceves