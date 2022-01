Denuncia candidata a presidencia de Xochimehuacan amenaza de muerte

La candidata a la presidencia auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, Isis Martínez Merino, denunció ser víctima de agresiones físicas y recibir una amenaza de muerte.

Los hechos se dieron la mañana de este domingo, a una semana de la jornada electoral, cuando realizaba un recorrido de campaña.

La candidata publicó fotos donde exhibe la agresión, mientras que en una transmisión en vivo acusó que el agresor la amenazó de muerte, en caso de que lograra ganar la alcaldía subalterna.

“Llega un sujeto, me agrede, me amenaza, me da un golpe y hace la amenaza a mi persona con palabras ofensivas, y habla acerca de que si una servidora llega a la presidencia me va a matar”

Isis Martínez Merino

Candidata a la presidencia auxiliar de San Pablo Xochimehuacan