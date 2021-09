Denuncia Grajales bloqueo a su candidatura por rectoría BUAP

POR REDACCIÓN



Guadalupe Grajales y Porras, candidata a la rectoría de la BUAP, dijo que el 7 de septiembre fue desconocido Abraham Moctezuma como su representante ante la Comisión Electoral.

En rueda de prensa afirmó que podrían quitarle el registro por hacer pública la irregularidad, porque aunque impugnó, no tuvo una resolución favorable.

“El 2 de septiembre, día del registro de mi candidatura, lo hice saber a la Comisión, pero no me entregó constancia escrita en la que se establezca que Abraham Moctezuma es mi representante propietario y Cristina Manzano mi representante suplente (….) lo que confirma que la actuación de la Comisión Electoral carece de certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad”, aseguró.

Guadalupe Grajales, una de los tres aspirantes a la rectoría, afirmó que es imposible impugnar una vez más, pues todas las respuestas de la comisión “caerán en una verborrea legaloide”.

Afirmó que el padrón preliminar de votantes no es público, lo que fue impugnado y aún no recibe contestación; también el día del registro se les entregó un instructivo que detalla facultades y procedimientos de la Comisión Electoral, pero nada sustentado en la ley universitaria vigente y aunque también impugnó, no recibió respuesta.

Solicitó copia de la grabación hecha durante la entrevista ante la comisión de evaluación, y la lista de consejeros universitarios para conocer quienes están sin representación ahora en la comunidad estudiantil, pero ninguna de sus dos solicitudes ha sido atendida.

“Esta Comisión Electoral no tiene más respuesta que el silencio absoluto. No tiene elementos ni legales ni políticos”, comentó e informó que pidió a directivos de 58 unidades académicas autorización para presentar su plan de trabajo y sólo tres aceptaron, lo que genera inequidad.

