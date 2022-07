Denuncia Miriam sustracción de sus hijas; pide apoyo a FGE ante omisiones 

Miriam Vásquez acudió a la Fiscalía de Huauchinango para denunciar a su expareja por sustracción de menores, desde hace cuatro meses. La madre desconoce el paradero de dos hijas, de 16 y ocho años; mientras las autoridades le negaron la activación de la Alerta Amber al encontrarse con «el padre de familia o tutor».

Además, Ramón, el agresor, tuvo un bebé con su hijastra, Andrea, quien al momento de dar a luz tenía 15 años. A pesar de que su madre también denunció una presunta violación, los ministeriales municipales se negaron a abrir una carpeta de investigación al respecto.

Este lunes, Miriam acudió a las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para hacer pública su situación y solicitar la intervención de las autoridades estatales en el caso, ya que ha sido víctima de arbitrariedades y omisiones por parte de la fiscalía de Huauchinango.

Acuerpada por organizaciones como Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser) Puebla, Compañía por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, así como el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social AC (CAFIS), pidió la pronta localización de las menores y castigo para el responsable.

Comentó que ante la lentitud por parte de las autoridades, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), dependencia que falló a su favor y urgió acelerar la investigación por el tema; sin embargo, hasta el momento, esto no ha ocurrido.

Agregó que su expareja podría haber sacado a sus hijas del país, ya que era pollero y sabía cómo trasladar a personas en la frontera. Además, uno de los mensajes de auxilio que recibió por parte de su hija —que fue ignorado por las autoridades— señalaba que se encontraba en Tijuana.

En entrevista, aseguró que Ramón se ha puesto en contacto con ella en repetidas ocasiones para amenazarla con desquitarse con las menores por las denuncias que ha interpuesto en su contra.

«Yo tengo a la más pequeña, y dice que quiere que le quite su apellido, que con ella voy a pagar todo lo que estoy haciendo. Ese es uno de mis temores, me dicen en Huauchinango que lo único que voy a lograr es que venga por mis otras niñas y también se las lleve»

Señaló que ella y sus hijas fueron víctimas de diversas formas de violencia; no obstante, al intentar enfrentar a su agresor, él presumía de inmunidad y protección por parte de mandos en la FGE; amenazas que aumentaron cuando concretó su separación en 2021.

Explicó que Ramón estaba a cargo de cinco mujeres: de ella, de las menores que tuvo antes de conocerlo —Andrea de 16 años y Paola de 14—, y las dos niñas que procreó con él —Jimena de ocho años y Sherlyn de dos—, pero las cosas cambiaron con el nacimiento de la última menor.

El agresor se llevó a Andrea, con quién tuvo una hija producto de una presunta violación, y quien actualmente tiene un año de edad, y a Jimena. Cabe destacar que Miriam denunció el presunto delito de violación el pasado 3 de marzo del año en curso, pero las autoridades protegieron al agresor.

«La sociedad dice que mi hija mayor tiene la culpa, que ella está grande y eligió estar con su padrastro. Que si quisiera me llamaría, me mandaría su ubicación. Ella lo intentó y fui ignorada por las autoridades. Si yo, por años no pude alzar la voz, ¿cómo pedirle a una niña que lo haga?»