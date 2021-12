Denuncian a Albert Benaiges, ex de Chivas y Barcelona, por acoso sexual a menores

Guadalajara, México 10-Dec-2021 – Quien fuera director de las Fuerzas Básicas de las Chivas y del FC Barcelona, Albert Benaiges, fue denunciado por acoso sexual a niños y niñas en Barcelona.

En el Guadalajara estuvo en su cargo cerca de tres meses, de julio a octubre de 2014, y con su salida, en ese entonces, trascendió que varios padres habían acusado prácticas pedófilas por parte de Benaiges; sin embargo no hubo nada comprobado u oficial por parte del club.

El diario catalán ARA Esports realizó una investigación que publicó el 10 de diciembre con aproximadamente 60 testigos en Barcelona que confirman los abusos y vejaciones a los menores.

«Un grupo de ex alumnos de la Escola Barcelona han decidido denunciarlo a la Policía. El primer informe se realizó este viernes y se esperan más en los próximos días. Esperan que se presenten más testigos en las próximas semanas», precisó en la investigación.

Benaiges terminó su relación con el Barcelona en 2011, pero volvió en este 2021 con la gestión del presidente Joan Laporta. El entrenador de futbol base sólo estuvo 8 meses en el club y el pasado 2 de diciembre quedó desvinculado.

Ahora no haría nada. Absolutamente nada. Estoy arrepentido de haber hecho todo esto, sí, pero no creo que hiciera nada mal. Nunca he hecho daño a nadie y, si lo he hecho, no ha sido intencionadamente. Tengo un niño adoptado y cuatro acogidos; tengo la conciencia tranquila, nunca he forzado a nadie y he denunciado pedófilos

Benaiges a ARA Esports.