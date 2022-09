Denuncian más casos de presunto abuso en preescolar Octavio Paz

Continúan las denuncias en contra de Mario Joaquin N, intendente del preescolar Octavio Paz, señalado el pasado 22 de setiembre, por presuntamente haber abusado sexualmente de una alumna.

Familiares de la menor afectada se manifestaron en las inmediaciones de la Fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres, para pedir justicia.

Sin embargo, durante la protesta, Karina Rodríguez Pacheco, madre de la víctima, informó que existen al menos tres casos más en contra del mismo sujeto.

Al respecto, precisó que los otros tres casos corresponderían a un niño y dos niñas, de quienes sus padres en breve comenzarían las denuncias penales.

Por otra parte, Karina dijo sentir «mucho coraje» contra el intendente al pensar en lo que pudo haber vivido su hija.

«Es mucho el coraje que siento porque mi hija me dice que me gritaba que le ayudará en el baño y yo no estuve para ayudarla y eso me da mucho dolor porque me dice que la apretaba y la lastimaba, no me imagino lo que ha de haber sufrido mi hija en ese momento».

Karina