Denuncian morenistas aspirantes al Congreso local violencia en Acatlán, se la achacan al PRI y a Antorcha

Amenazas, persecuciones, acoso y hasta la difusión de un “video personal” han sido las tácticas con las que han intentado intimidar al candidato de Morena al Congreso local por el distrito 23, en Acatlán, Eduardo Castillo, y a la lideresa mixteca Kenia Ortiz, según dijeron en conferencia de prensa.

Además, señalaron al PRI, a la organización Antorcha Campesina y al actual diputado local priista por ese Distrito, Nibardo Hernández, de estar detrás de esta guerra sucia.

Kenia Ortiz narró que fue buscada para participar como candidata durante el actual proceso electoral; sin embargo, aseguró que “desde el Congreso” recibió una amenaza que implicaba la divulgación de “un video personal”.

“Cuando rechazaba la invitación a participar (…) recibí una amenaza muy puntal de nuestro diputado actual que decía que cuando yo quisiera participar me iba a sacar un video muy personal para descreditar mi imagen. Me mandó a decir ‘si tú sales de candidata te voy a sacar un video’. Yo le dije a la persona que me lo dijo ‘le reto a que me saque el video’”.

Kenia Ortiz, lideresa en la Mixteca