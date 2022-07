Denuncian transfobia en línea 3 de RUTA, ¡niegan servicio e ingreso a paraderos!

Integrantes de la comunidad transgénero en Puebla denunciaron actos de transfobia en su contra al ser discriminadas por personal de seguridad privada en las instalaciones de la línea 3 la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Las personas afectadas aseguraron que en repetidas ocasiones los elementos de seguridad privada les impiden abordar las unidades de dicho transporte público, e incluso, en ocasiones, no les permiten ingresar a los paraderos de la línea 3.

“Yo todas las mañanas ocupo la línea 3 del RUTA para ir a mi trabajo y por lo general me niegan la entrada, ya han sido tres ocasiones en las que los elementos de la empresa de seguridad privada me quieren impedir la subida, alegando que por ser una persona trans no puedo usar dicha unidad”

Otra de las afectadas relató que el pasado 14 de julio una de las empleadas de dicha empresa de seguridad prohibió subir a las unidades del transporte público en el paradero de San Francisco, agregó que cuando pudo ingresar fue agredida por la uniformada para intentar sacarla.

Señaló que minutos más tarde, al llegar al paradero de Fiscalía, otro elemento de seguridad privada intento bajarla, e incluso no permitió que avanzará el vehículo hasta que se bajara de la unidad.

“Durante todo el recorrido me quisieron bajar de la unidad, en la parada de San Francisco la poli me quiso bajar muy prepotentemente, e incluso me reto, cuando llegue a la parada de Fiscalía otro guardia detuvo a la unidad al verme y también me quiso bajar”