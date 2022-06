Denuncias por proselitismo dan «mucha risa» a priistas Talavera y Camarillo

Los diputados locales por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Isabel Merlo Talavera y Néstor Camarillo Méndez se pronunciaron en contra de las denuncias en su contra por proselitismo político en el estado de Hidalgo.

Ambos legisladores priistas fueron denunciados por Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntamente violar el principio de imparcialidad al presentarse en un par de mítines de Julio Menchaca, candidato a gobernador en el estado de Hidalgo.

No obstante, los priistas afirmaron que dichas denuncias son «improcedentes», pues argumentaron que se presentaron en el «pleno hecho de sus derechos».

En primera instancia, Merlo Talavera no negó su presencia en la campaña del candidato de la oposición en Hidalgo, sin embargo, calificó de «imprudentes» estas denuncias, pues aseguró que no gastó recursos públicos.

«Yo asistí en el pleno hecho de mis derechos políticos, sin que se hayan utilizado recursos públicos, yo me presente como parte de mi actividad adherente, yo respeto mucho las denuncias, pero no estoy de acuerdo, me parecen una imprudencia»