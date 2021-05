Deporte contra burocracia: La selección varonil de karate, sin apoyo de la Conade

Por Raúl Ochoa

La madrugada del lunes 10 de mayo los integrantes de la selección varonil de karate y su entrenador se plantaron frente al portón principal del Palacio Nacional. Su propósito era que alguno de los reporteros que asistían a la mañanera le transmitieran al presidente Andrés Manuel López Obrador su mensaje: el rechazo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) los obligaba a buscar recursos para participar en el Preolímpico de París, en busca del pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de julio.

Y aún cuando era urgente para ellos difundir su situación, no obtuvieron respuesta, por lo que se dirigieron a la sede de la Conade, donde permanecieron hasta entrada la noche, cuando les ordenaron retirarse de la oficina de la directora, Ana Gabriela Guevara, en Camino a Santa Teresa, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Esta popular disciplina de las artes marciales hará su incursión por primera vez en un programa olímpico, Tokio 2020, con mujeres y varones que competirán en las modalidades de kata (formas) y kumite (combate). Pero quizá sea también la única ocasión que aparezca en ese tipo de competencias internacionales, porque el karate ya no está incluido en el calendario de los Juegos Olímpicos París 2024.

Pese a la histórica oportunidad que representa para México, la Conade se niega a entregarle recursos a los seleccionados varones, con la excusa de los litigios que enfrenta la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines (Femeka), generados por el propio organismo, no obstante que la Carta Olímpica prohíbe la injerencia gubernamental.

Para alcanzar el sueño olímpico, las selecciones varonil y femenil de la especialidad están obligadas a disputar el Preolímpico de París, a realizarse del 12 al 13 de junio próximo. No obstante, a menos de un mes del inicio del referido certamen, la desesperanza asedia al representativo de hombres, integrado por Juan Antonio McCormick, Armando Luque y Carlos Villarreal, únicos afectados por los conflictos de su federación y la Conade.

Según la presidenta de la Femeka, Samantha Desciderio Olvera, el pretexto de la Conade no es por el recurso, sino por el pleito jurídico que su federación mantiene con la dependencia.

Designada presidenta de la Femeka el 23 de diciembre del años pasado para el periodo 2021-2024 y reconocida oficialmente por la Federación Mundial de Karate (WKF), Samantha Desciderio sostiene que los seleccionados varoniles “están concentrados desde hace dos años”.

Relata también que el director de Alto Rendimiento de la Conade, Víctor de Lucio, les dijo: “No hagan ruido y le vamos a dar una beca de 2 mil pesos a cada atleta a su regreso (de París)…”.

El martes 11 de mayo el juez primero de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió a la quejosa, Samantha Desciderio Olvera, la suspensión provisional para efecto de que el subdirector del Deporte de la Conade, Adolfo Fierro Rodríguez, no continúe el procedimiento de resolución de controversias electorales y se abstenga de emitir actos relacionados con el mismo, hasta en tanto no sea verificado ese procedimiento por el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), que aún no se instala.

A Fierro también se le ordena que no surta efecto el oficio SD/DSND/43/2021, de 23 de febrero de este año, hasta en tanto no sea notificada la persona jurídica de algún procedimiento de resolución de controversias electorales.

Lo anterior consiste en: a) la negativa de la Conade a reconocer el carácter de presidenta a la persona moral quejosa, mediante la emisión del oficio SD/20/2021 de 8 de febrero de 2021 y b) la negativa de reconocerle el carácter de presidenta de la persona moral quejosa, mediante la emisión del oficio SD/DSND/43/2021 de 23 de febrero de 2021.

Proceso tiene copia del oficio SD/77/2021, turnado por Adolfo Fierro el pasado 23 de abril a Óscar Godínez Balvas, en el que le informa que “después de llevar a cabo el análisis de los documentos presentados por usted ante esta Comisión, en la que le hace de su conocimiento que el mediador designado por la Federación Mundial de Karate, Juan Manuel Fernández, con el objeto de conciliar entre usted y la C. Samantha Desciderio, ya que se encontraban en conflicto, elaboró una convocatoria en conjunto con las partes para celebrar una asamblea el 19 de diciembre de 2020”.

Asimismo, le recuerda que ese mediador estuvo en la Ciudad de México desde el 15 de diciembre pasado para estar presente en la asamblea de elecciones, “y en la cual la Conade estaría presente para supervisar que la elección se realizara con legalidad”.

En el punto 3 Fierro precisa a su destinatario que el 18 de diciembre de 2020 el mediador envió un correo electrónico a ambas partes en conflicto informándoles que, en virtud del semáforo rojo en la Ciudad de México, se cancelaba la asamblea programada para el 19 de diciembre de ese mismo año. “Es claro que la asamblea sería supervisada por la Conade…”.

El subdirector del deporte indica también que el 21 de diciembre de 2020 Samantha Desciderio Olvera envió un escrito a la WKF, argumentando que las dos terceras partes de los asociados solicitaban una asamblea y el 22 de diciembre del mismo año “llevó a cabo una supuesta asamblea de elecciones y la Federación Mundial reconoció a la señora de manera provisional”.

Este semanario (Proceso) tiene copia del oficio que el presidente de la WKF, Antonio Espinós, envió a la directora de la Conade el 2 de febrero anterior, en el cual le remite constancia del certificado emitido el 30 de diciembre de 2020 a nombre de Samantha Desciderio Olvera, en el que consta su reconocimiento como presidenta de la Femeka ante la WKF.

Desde hace un tiempo, Adolfo Fierro y la directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, Norma Olivia González, aprovechan el vacío legal del Coved –cuya instalación corresponde a la Conade, según la Ley General de Cultura Física y Deporte– para asumir la función de árbitros y observadores de asambleas de las federaciones, valiéndose de su facultad para autorizar el Registro Único del Deporte, clave única que se otorga a cada solicitud de inscripción después que se ha determinado que cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Así lo hicieron en las asambleas de elecciones de las federaciones de tenis y, recientemente, de boliche, asociación civil que continúa sin obtener el reconocimiento de la federación internacional y, por consiguiente, del Comité Olímpico Mexicano (Proceso 2318).

La presidenta de la Femeka recuerda que en septiembre de 2020 la asamblea general de asociados de la federación destituyó al titular, Óscar Godínez Balvas. En su lugar fue designada ella en calidad de presidenta interina, a efecto de concluir el periodo 2017-2020.

Y añade que Godínez acudió a la Conade “a quejarse porque se le había separado del cargo. Procedí a dar informes al organismo y a nuestra máxima autoridad, la federación mundial, respecto a la destitución de Godínez, quien argumentó que no se hicieron bien las cosas. Él habló a la WFK y con la Conade, que a su vez se comunicó con la internacional para analizar el tema ante la cercanía de las elecciones del periodo 2021-2024.

La entrevistada (Samantha Desciderio Olvera) asegura que está cansada de enviarle oficios a la directora de la Conade, firmados por toda la asamblea general de asociados, “que respete nuestro proceso electoral independiente. No sé por qué Fierro y Norma Olivia González han hecho una complicidad descarada de defensa a Godínez, porque a mí no me han notificado un procedimiento y de la nada emitieron un documento en respuesta a los oficios que les mandé en enero…

“Apenas hace un mes me respondió, Fierro. Después de un análisis del proceso electoral, me dice que por el momento no pueden proceder a reconocerme porque hay acciones judiciales, ya que el señor Godínez alega que tengo denuncias penales y que me robé dinero. Es la fecha en que ningún juzgado penal me ha notificado absolutamente nada. Ya me defenderé en caso de que eso suceda.

“Ya llevo cinco amparos interpuestos en contra de la Conade, que van en el mismo sentido: en contra de Adolfo Fierro. Y todos van procediendo bastante bien. De hecho, el martes 11 me notificaron que salió una suspensión en contra del subdirector del Deporte. Por cada oficio, por cada situación que ellos han emitido, he solicitado la protección de la justicia federal, porque las cosas no son así: ‘Nada más porque eres mi cuate te voy a ayudar…’.”

Samantha Desciderio Olvera