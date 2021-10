Descarta Barbosa acción penal contra exedil sustituto de Tehuacán

Al señalar que ningún alcalde podrá pedir impunidad, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que al momento no hay acción penal contra el exedil sustituto de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López, quien de acuerdo a lo que informó, anteriormente, se encuentra escondido. Aprovechó para llamarlo a que comparezca y firme la entrega-recepción.

Sin embargo, en conferencia de medios afirmó que si en la nueva administración hay alguna irregularidad será detectada por la nueva administración que encabeza el actual edil, Pedro Tepole Hernández. Señaló que ya inició reuniones con exalcaldes, pero acotó que no podrán pedir impunidad.

Barbosa Huerta afirmó que ayer tuvo una reunión con el nuevo munícipe de Tehuacán, en donde tocaron el tema de la ausencia del edil Andrés Artemio Caballera, para realizar el prcoceso entrega-recepción del municipio.

Falta la firma de documentos

Reiteró el llamado a que acuda a firmar la documentación, al acotar que no tienen en e municipio de Tehuacán ninguna denuncia contra alguien en esa demarcación.

“La recomendación es que explique las cosas, que se aclaran bien; no hay ninguna indagatoria en contra de alguien en Tehuacán, no sé porque toman una actitud así, no está justificada» «Los presidentes salientes deben hacer una entrega- recepción de su gobierno conforme a la ley” Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla

La flor de cempasúchil acompaña a la tradición del #DíaDeMuertos desde la época prehispánica. #Puebla es un gran productor de esta bella y tradicional flor de temporada. #ConsumeLocal y apoya a las y los productores del campo poblano. #UsaCubrebocas pic.twitter.com/2tatFg94WR — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) October 21, 2021

Gobierno estatal dará seguimiento al caso

Miguel Barbosa afirmó que el gobierno del estado no se encarga de este tema en Tehuacán, pero dan seguimiento a las acciones del gobierno municipal; y con la firma del edil saliente, o sin ella, «si hay algo irregular lo van a detectar».

El pasado 18 de octubre durante la toma de protesta de edil de Tehuacán, Pedro Tepole, el mandatario poblano en su discurso afirmó que el exedil sustituto no acudió a firmar el acta de entrega-recepción; no cumplió con su último deber de firmar el documento, “está escondido, no da la cara”, señaló.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com