Descarta Barbosa cierres comerciales en Puebla por ómicron

El gobierno del estado de Puebla no tendrá cierres comerciales como en otros estados o países como Estados Unidos, demarcaciones que han intensificado sus restricciones de manera voluntaria ante la presencia de la variante de covid, ómicron, señaló el gobernador poblano, Miguel Barbosa Huerta.

“Nos vamos a defender bien de ese tan mentado ómicron. No vamos a cerrar, nos vamos a cuidar» Miguel Barbosa Huerta

Gobernador

Comentó que los cierres y las recomendaciones de salud se realizan para mantener los cuidados preventivos por el virus de covid-19 y tener orden en la ciudad; además, el gobierno del estado mantiene acciones ante la enfermedad y le ha dado seguimiento diario.

Dijo que a pesar de que no realizó el decreto para limitar el acceso a espacios públicos para las personas no vacunadas, los poblanos acudieron a aplicarse la vacuna, misma que sirve como método de protección, más no de cura ante la enfermedad.

Reconoció que existe un aumento de contagios en el estado, pero la Secretaría de Salud se encuentra preparada para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse.

Con motivo de las fiestas decembrinas, llamó a la ciudadanía a protegerse al salir a realizar sus compras, a evitar las aglomeraciones y respetar todas las indicaciones de salud.

“No vayan todos, vaya uno. Sacrifiquemos esa parte y no vayan todos a comprar, es una forma de cuidarse” Miguel Barbosa Huerta

A fin de fortalecer el sistema inmunológico de la población, ponemos al alcance la logística de vacunación en 80 mpios. para:

💉 Vacunados del 21 al 24 de sept., del 15 al 19 y del 22 al 26 de oct., incluyendo 🤰 (2.a dosis AstraZeneca y Sputnik)

💉 +60 (dosis de refuerzo)

(1/2) pic.twitter.com/i6K6zrs2QQ — Secretaría de Salud (@SaludGobPue) December 23, 2021

Podría haber más reconversiones hospitalarias

El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, señaló que en el estado de Puebla se tienen todos los procesos listos para enfrentar un aumento de contagios, derivado de la cuarta ola de covid-19 y el arribo de la variante ómicron.

Resaltó que todos los hospitales del sector salud que reciben pacientes covid tienen las políticas y planes listos para su reconversión.

Añadió que el gobierno federal puso a la entidad como ejemplo a nivel nacional por los procesos implementados para atender la emergencia sanitaria.

Al corte del 23 de diciembre, hay 123 mil 253 casos positivos de covid-19 en el estado de Puebla, 26 más que ayer. Además, se reportaron 84 casos activos, distribuidos en 13 municipios.

Hasta el momento, 86 personas se encuentran hospitalizadas, nueve están con ventilación asistida. También se informó sobre 16 mil 360 defunciones.

En el tema de vacunación, 363 mil 920 adultos mayores han sido vacunados con la tercera dosis de refuerzo; cifra que aumentará la próxima semana hasta alcanzar la meta de 600 mil dosis.

