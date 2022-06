Describe Wikipedia a Papatlazolco como «peligrosa para el turismo»

Tras el linchamiento de Daniel Picazo en Huauchinango, Wikipedia en español alertó a sus lectores para que no visiten la comunidad de Papatlazolco, al calificar la zona como “peligrosa” para el turismo.

En el artículo relacionado con dicha comunidad de la Sierra Norte, se describe al lugar como “una más de las localidades peligrosas de México donde la gente realiza actos barbáricos como el linchamiento, tortura y asesinato de personas inocentes”.

Además, del apartado de “Localización y geografía”, figura la sección “En la prensa”, donde se relata cómo ocurrió el linchamiento del pasado viernes, ahí se destaca que el abogado fue “severamente golpeado” y “quemado vivo” por un grupo de pobladores.

Mientras que en una tercera sección, llamada “Turismo”, se califica a Papatlazolco como una zona “peligrosa”, derivado del linchamiento por el que ya hay siete personas detenidas.

«Debido a los hechos sucedidos el día 10 de junio del 2022 se considera esta localidad como peligrosa para el turismo por lo que se recomienda no visitar, acampar o circular por esta localidad”, menciona el artículo.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el gobernador poblano Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado al exterior para que este caso no se confunda con un problema “general” que afecta al estado de Puebla.

Además, confió en las acciones que ha implementado su gobierno para mejorar la imagen del estado, como es la marca “Puebla” y la labor para frenar la inseguridad.

“Este hecho tan vergonzoso para el estado de Puebla, nos pone mal frente a la visión que se pueda tener de nuestro estado, porque la gente ve de manera general, no particular. La comunidad de Papatlazolco no es el estado Puebla, en sí, ni es el propio del municipio de Huauchinango, es una comunidad y las razones por las cuales la gente está reaccionando así, se están presentando en todo el país”