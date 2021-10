Descubren túnel en rancho de Quecholac ligado a El Toñín

La Fiscalía General del Estado ejecutó tres órdenes de cateo en ranchos de Quecholac y Palmar de Bravo, detuvo a dos hombres, encontró un túnel y aseguró ocho armas largas, droga y más de 100 cartuchos útiles.

Los inmuebles están relacionados con Antonio Valente Martínez Fuentes, “El Toñín», a quien se señala de ser líder de bandas de presuntos huachicoleros.

En un rancho de San Bartolomé Coscomaya, en Quecholac, los agentes ubicaron un túnel de aproximadamente 50 metros de longitud y 10 metros de profundidad.

Aseguraron un rifle AR-15, una bolsa con sustancia parecida al cristal y dos paquetes de aproximadamente 150 gramos cada uno con hierba verde de características similares a la marihuana.

Un segundo rancho, también en San Bartolomé Coscomaya, se aseguró un arma larga tipo carabina; y en un tercer rancho de Bellavista de Victoria, en Palmar de Bravo, fueron detenidos Antonio N. y Delfino N., con armas largas.

Los agentes aseguraron una subametralladora calibre 9 mm, una carabina Winchester, una escopeta doble calibre 12, una escopeta recortada calibre 12, además de 113 cartuchos útiles y un paquete con 120 gramos de marihuana.

Los resultados de las tres diligencias, forman parte de las investigaciones que continúa la Fiscalía General del Estado de Puebla por hechos ilícitos en la zona de Quecholac y Palmar de Bravo.

El 27 de septiembre pasado “El Toñín” reveló que su hermano Alejandro Martínez Fuentes, entonces presidente municipal de Quecholac, fue detenido en la junta auxiliar Palmarito Tochapan.

En sus redes sociales “El Toñín”, quien siempre ha asegurado que es un agricultor, defendió a su hermano y calificó de arbitraria su detención.

“Por favor señor gobernador Barbosa no somos tus enemigos, una cosa es que no estamos de acuerdo contigo, sólo déjanos trabajar en el campo que es lo que hacemos, queremos que ya no haya persecuciones en Puebla”

Antonio Valente Martínez Fuentes

“El Toñín» (Expresó en un video)