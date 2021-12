Desde la Sierra Negra, esposa de Sergio se solidariza con familias de víctimas de desaparición forzada

Desde la Sierra Negra, Consuelo Carrillo Fuentes, esposa de Sergio Rivera Hernández, defensor indígena nahua de la tierra y el territorio aún permanece en estatus de “paradero desconocido” desde el 23 de agosto de 2018. Ella envió un mensaje solidario a las familias que atraviesan la desdicha de la desaparición forzada.

“Ya son tres navidades sin Sergio (…) Me solidarizo con los familiares que están pasando lo misma situación que la mía. Por esto tan lamentable que uno no se espera, pero que en algún momento le puede pasar a cualquiera lo mismo que me pasó a mí”.

Consuelo Carrillo Fuentes