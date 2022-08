Desorganización en votaciones de Morena fue responsabilidad de dirigencia nacional: Biestro

La dirigencia nacional de Morena fue la responsable de la desorganización en las asambleas distritales del pasado sábado, las cuales estuvieron marcadas por el “acarreo” y “compra de votos”, afirmó el ex dirigente estatal del partido, Gabriel Biestro Medinilla.

En entrevista, acusó que el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y la secretaria general, Citlalli Hernández, dejaron “indefenso” al partido, tanto en Puebla como en todo el país, durante las votaciones internas.

“Yo creo que la dirigencia nacional dejó en indefensión al partido en todo el país, tanto Mario Delgado como Citlalli Hernández no pusieron un especial cuidado en ese tema como es su costumbre, y más en la organización; así como hubo mucha militancia participando y que estuvieron en las filas, también hubo mucho acarreo y compra de votos” Gabriel Biestro Medinilla

Exdirigente estatal de Morena

Asimismo, rechazó la intención de Delgado Carrillo de revisar los resultados de los distritos en donde se detectaron irregularidades, toda vez que puede utilizarlo como “venganza política”.

A los inconformes, Biestro Medinilla los llamó a cuidar la “ideología” del partido, así como actuar sin sectarismo ni radicalismo.

Señaló que tras las votaciones, cualquier intento de formar grupos internos se terminó, toda vez que se dio “un fuerte golpe” en las fracciones.

Salomón no debe renunciar a su cargo

Asimismo, el también titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, sostuvo que el diputado local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, no debe dejar su cargo en el Congreso local, tras haber sido elegido como consejero de Morena, como lo pide un grupo de militantes.

Explicó que los estatutos señalan que la renuncia sólo aplica si algún funcionario es elegido para estar en el órgano interno de dirección, pero no para un cargo de consejero.

Al respecto, Céspedes Peregrina, también en entrevista, sólo se limitó a decir que son respetables las inquietudes de algunos militantes, pero no le “merece mayor opinión”.

El pasado lunes, un grupo de morenistas inconformes exigieron la renuncia de Céspedes Peregrina y del también diputado Carlos Alberto Evangelista para que se dediquen al cien por ciento en sus cargos como consejeros, luego de obtener el triunfo.

Impulsarán legalidad y transparencia en nueva agenda legislativa

En otro tema, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes, adelantó que para la próxima agenda legislativa del Congreso local, destacarán las iniciativas que den legalidad, paz y transparencia al estado.

No obstante, el diputado local destacó la importancia de aplicar las iniciativas que ya están, debido a que mucha gente no las conoce y por lo mismo no se exigen ni ejercen.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com