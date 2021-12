Despido de 32 policías municipales, por orden del Secretariado Ejecutivo

Por Jesús Arróniz

María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla afirmó que la destitución de 32 elementos policiacos fue por indicación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El pasado 25 de noviembre, uniformados acusaron a distintas autoridades de la policía municipal de Puebla por obligarlos a renunciar voluntariamente después de haber iniciado la administración de Eduardo Rivera Pérez.

La información fue desmentida este viernes 3 de diciembre por la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, quien explicó que los elementos despedidos no cumplían con los requisitos que establece el Secretariado Ejecutivo para ejercer su desempeño como policías.

“Toda la información viene del Secretariado; nosotros debemos dar cumplimiento la información que nos mandan y que exige el Secretariado como los requisitos de permanencia” María del Consuelo Cruz Galindo

No solaparán errores pasados

Cruz Galindo indicó que los uniformados involucrados no cumplían con los requisitos de permanencia implementados por el Secretariado Ejecutivo. Señaló que estos incumplimientos se permitieron en la administración de Lourdes Rosales como secretaria de Seguridad Ciudadana, por lo que no afirmó que no se solapará los errores de las administraciones pasadas.

“Estas personas tenían que haber cumplido con un requisito del Secretariado Ejecutivo, la administración anterior no cumplió y nosotros no vamos a asumir responsabilidades de otras administraciones” María del Consuelo Cruz Galindo

Finalmente, agregó que seguirán revisando los perfiles de los elementos de la corporación a fin de garantizar que sean personas honestas e integras, requisitos indispensables para ser policías.

Continúan los trabajos de inteligencia

Por otra parte, la secretaria de Seguridad informó que los trabajos de inteligencia de la policía municipal han servido para detectar cuáles son los puntos de la ciudad en los que se presentan más actos delictivos.

Sin abundar en detalles, adelantó que en breve comenzarán a realizar operativos en estas zonas para disminuir la incidencia criminal.

