Desprivatización del agua, tarea del gobierno y Ayuntamiento: Barbosa

La desprivatización del agua en Puebla es una responsabilidad que debe ser conjunta entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento, así lo afirmó el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta.

En videoconferencia, Barbosa Huerta señaló que su administración no lo asumirá de “manera absoluta”, porque el servicio del agua es asunto también municipal.

Refirió que su gobierno se mantendrá cercano a dicha resolución, por ello prevé que haya un litigio: “estoy preparado con un esquema de litigio a más alto nivel”.

“Mi gobierno no va a asumir la responsabilidad que no le corresponde de manera absoluta, porque el servicio municipal es municipal y no dejaré que un municipio se estrangule, desde la capital del estado hasta el más chiquito de los municipios”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla