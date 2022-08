Destapes y ‘chapulineos’, temas irrelevantes para la población: catedrático UPAEP

La ciudadanía está enfocada en temas como inseguridad, falta de empleos y carencia de servicios, no destapes y chapulineos rumbo al 2024, aseguró el maestro Juan Carlos Espina von Roehrich, catedrático e investigador de la facultad de Ciencia y Política de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

En rueda de prensa, aseguró que aún es demasiado pronto para pensar en conflictos partidistas rumbo al próximo proceso electoral, ya que esos temas no son relevantes o significativos para la población.

Afirmó que cuando los políticos hacen públicas sus aspiraciones políticas, antes de tiempo, pierden la oportunidad de acercarse a las personas mediante la creación de propuestas realistas y proyectos de partido fuertes.

Comentó que aunque partidos como Morena o el PAN estén siguiendo su dinámica propia para intentar posicionar a sus mejores perfiles, deberían enfocarse en explicar cómo abordarían temas prioritarios para la ciudadanía.

El académico agregó que en la actualidad los partidos políticos y sus militantes tienen una responsabilidad de mantener una consistencia y coherencia ideológica que no se abandone en cada período electoral.

No obstante, reconoció que existe un problema de cultura política, pues aun, cuando el chapulineo es mal visto entre los partidos políticos, el electorado sigue respaldando varios proyectos, sin importar el pasado partidista de los perfiles o trayectoria como funcionarios.

«Ustedes y yo podemos estar de acuerdo en que no es muy responsable que un político no sólo brinde una o dos veces, hay políticos que brincan tres o cuatro, cinco, seis veces de partido; pero la prueba de fuego sigue siendo si el electorado respalda o no a ese político».

Juan Carlos Espina von Roehrich