Destinan 7 mdp a la semana para atacar en redes a AMLO

Por La Jornada

El partido Morena en la Ciudad de México denunció la existencia de una “guerra mercenaria digital”, que mediante cuentas de Twitter y una presunta inversión cercana a 7 millones de pesos a la semana, busca atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

A su vez, Manuel Padrón, egresado de la UNAM y especialista en análisis de datos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que la semana pasada fueron analizados 161 mil 418 tuits en los que se identificaron seis cuentas, entre ellas la del medio de comunicación Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola y de Mexicanos contra la Corrupción –cuyo dueño es Claudio X. González–, que promueven conversaciones negativas y éstas son reproducidas por bots o cuentas de reciente creación u otras que no cuentan con seguidores, cuyo fin es propagar de manera masiva los mensajes.

En conferencia de prensa, el experto indicó que, del total de mensajes analizados, 49 por ciento implicaban conversaciones negativas contra el gobierno, que son promovidas por las diversas cuentas vinculadas con personajes que apoyan y halagan al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, al panismo y a la derecha en general.

Padrón mostró dos carteles en los que citó dichas cuentas, así como un análisis del tráfico en la red en el que destacó el caso de la diputada local América Rangel, del PAN, cuyos tuits fueron renviados por sus seguidores y bots con la finalidad de promover narrativas negativas y provocar, además, la visibilización de su cuenta en Twitter.

Los mensajes promueven los hashtags o etiquetas como #La4taNoAvanza y #TodosSomosLoret, entre otros.

El presidente local de Morena, Tomás Pliego, indicó que cada semana se invierten entre 5 y 7 millones de pesos para promover ataques masivos en redes, por lo que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de información calumniosa en contra de la Cuarta Transformación.

“No es ético ni legal que se financien este tipo de campañas, no hay necesidad de esto, exigimos fuera máscaras; lo que están haciendo es antidemocrático y cobarde porque se trata de manipular a la opinión pública. Exigimos al INE que actúe, porque así como tiene que acabar con este tipo de financiamiento, tiene que acabar la pasividad y la inacción, no puede irse esta denuncia al archivo muerto, no se puede quedar en el olvido, tenemos que darle seguimiento a los ataques, vamos a pedirle al instituto que investigue a fondo para que se sepa quiénes están con esta procedencia desconocida con ataques calumniosos, mentirosos e insidiosos.”