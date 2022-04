Destinará AMLO el 25% presupuesto de publicidad en seguridad social para periodistas

Redacción El Ciudadano México

El presidente Andrés Manuel Obrador informó que el 25 por ciento de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno federal va a orientarse para que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo.

Mencionó que se busca que los periodistas cuenten con atención médica y pensión, tras lamentar que muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada.

López Obrador agregó que esto es el estado de bienestar que existe en varios países, donde se tiene seguridad desde que uno nace hasta que uno muere, “desde la cuna hasta la tumba”.

Detalló que el programa va comenzar este año, una vez que se hagan ajustes a los recursos autorizados, y calculó que se destinarían alrededor de 750 millones de pesos.

Agregó que el acuerdo se está trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de que se tiene que realizar un censo entre periodistas y también crear un comité para que los periodistas sean los encargados de autorizar los apoyos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que en la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entraron al fondo y fue sólo argumentación legal.

“Vi un rato ayer el debate en la Corte y es pura fundamentación legal, no van al fondo”.

“Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele trato, sino preferencial, igual a la CFE que el trato que reciben las empresas particulares porque en la reforma que hicieron actuaron de manera corrupta”, dijo tras agregar que eso es lo que tienen los ministros que tomar en cuenta.

Además, indicó que van a demostrar si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales.

“Que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales, porque qué es lo que de esta discutiendo, el precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores, si no se corrigen todos los abusos que se cometieron cuando se aprobó la llamada reforma energética”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México