Compra de Deer Park se liquidará en enero: AMLO

En enero se liquidará la compra de la refinería de Deer Park, así lo refirió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina. Además, mostró su gratitud a Shell por cumplir sus compromisos a lo largo de toda esta operación.

Añadió que estos recursos para la adquisición de la refinería, provienen de ahorros que se tuvieron el año pasado, los cuales se apartaron para esta operación.

Los festejos de Nochebuena y Navidad transcurrieron con tranquilidad, aseguró Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, ya que no hubo cosas excepcionales o graves que lamentar, añadió.

«Lo que tenemos en general es que hubo mucha tranquilidad, mucha paz, no hubo hechos lamentables, graves, desgraciadamente hubo delitos que se cometen, pero no hubo cosas excepcionales, así, graves que lamentar, pasó bien la Nochebuena, la Navidad».

Ricardo Sheffield reveló cuáles son las gasolinas más baratas y más caras en el país, Puebla se hizo presente al nuevamente tener en la capital el precio más bajo que fue de $18.74 en gasolina regular.

También informó sobre la compra de la canasta básica, la más cara se encuentra en Soriana y La Comer en CDMX; y entre la más baratos es la Central de Abastos, Bodega Aurrera.

Sheffield compartió los números de seguidores en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, Profeco y la Revista del Consumidor.

El Presidente defendió la compra de la refinería Deer Park, luego de que se ha cuestionado mantener el uso de combustibles fósiles ante el impulso de los autos eléctricos, pues considera que otra de las realidades es que «no se ha avanzado lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías».

Además, agradeció la confianza del presidente Joe Biden y los organismos de seguridad nacional de la unión americana por permitir la transacción y la operación de esta refinería que tiene capacidad de producir 340 mil barriles diarios.

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseveró que con el fin de realizar una transferencia de control exitosa se plantea finalizar la compra en las primeras semanas de 2022.

López Obrador aseguró que no hay muchos casos de la variante Ómicron de covid-19 en el país y dijo que no han aumentado los contagios.

“Ya se ha registrado en México, no mucho, no son muchos los casos, lo que tenemos como información es de que no han aumentado los contagios y lo más importante no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera, hasta ahora no hemos tenido problema”,

AMLO