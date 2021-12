Detención de hijos de «el Chapo» es prioridad para Gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio comienzo a su conferencia matutina. Un medio de información preguntó sobre que la UNAM y Miguel Ángel Mancera destinaron 28 millones de pesos por una exhibición del cineasta Alejandro González Iñárritu, López Obrador responde: “no quiero opinar para que no se vaya a sentir que estamos interfiriendo porque hay que respetar la autonomía universitaria”.

Se tocó el tema de que la recompensa para detener a hijos de ‘El Chapo’, es por muertes por drogas sintéticas. El mandatario señaló que la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos para capturar a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán es parte de de un plan para combatir el tráfico de drogas sintéticas en ese país, ya que hasta el momento han muerto alrededor de 100 mil ciudadanos por el fentanilo.

El Presidente señaló que la detención de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán es una prioridad para el gobierno de México, ya que afecta la seguridad y el bienestar de la sociedad. Además, aclaró que si se encuentran en territorio nacional es responsabilidad de la Federación detenerlos.

Luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, asegurara que ya no hay corrupción en el Poder Judicial, López Obrador señaló que se está actuando con honestidad para terminar con este tipo de prácticas; sin embargo, dejó en claro que todavía falta para terminar con toda.

“La corrupción estaba arraigada, el gobierno era sinónimo de corrupción, estaba tomado, estaba secuestrado al servicio de corruptos, no sólo de delincuencia organizada, no sólo era el caso de García Luna, también estaba tomado por la delincuencia de cuello blanco.

No tengo ninguna desconfianza, pero hace falta limpiar, seguir limpiando, a mí sí me gustó su informe de ayer porque antes los presidentes de la Corte ni si quiera hablaban de corrupción, no usaban la palabra, no estaba en el discurso”.

AMLO