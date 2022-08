Detienen a diez presuntos responsables por disturbios en Ciudad Juárez

Detuvieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a diez presuntos responsables por los incendios en negocios, tiendas, y disparos contra personas en Ciudad Juárez.

Los sospechosos fueron presentados como parte de las bandas criminales que incendiaron una tienda de conveniencia y un camión, asegurando un revólver y tres fusiles de asalto dentro de una casa de seguridad.

Se arrestaron a seis sujetos en la colonia Infonavit Aeropuerto durante la madrugada de este viernes, y fueron identificados como Manuel Alfredo L. G. de 28 años, Jorge Adrián V. L. de 30 años, Esequiel A. de 24 años, Víctor Hugo L. T. de 35 años, William L. P. de 28 años y José L. E. de 44 años, asegurándoles 3 fusiles de asalto y varios cartuchos y cargadores.

Posteriormente, de acuerdo con el medio Excélsior, en el cruce de las calles Ramacoi y Portal de la Tierra, en la colonia Infonavit Aeropuerto, se detuvo a una persona armada, un adolescente de 16 años, mismo que fungía como “halcón”.

También se realizó el arresto de tres sujetos identificados como Jorge Antonio C. B. de 33 años, Julio César S. R. de 42 años y Marcos C. C. de 40 años, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de daños al haber intentado incendiar un camión con bombas molotov, esto en el cruce de las calles Rivera de Delicias y Tepeyac, en la colonia Riveras del Bravo.

También se aseguraron dos vehículos abandonados con armas de fuego tipo fusil de asalto y equipo táctico en su interior, uno de ellos en el estacionamiento de la Central Camionera y otro más en la colonia Jardines del Lago.

Foto: Especial

