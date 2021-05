Día de las Madres: las mamás hablan

Connie

Mamá de dos jóvenes adultos. Química y maestra de telesecundaria. Estado de México.

Connie es mi mamá. No podía quedarse fuera de esta lista. Me tomé la libertad de no entrevistar a Connie, pero espero que este testimonio dé fe de lo que para ella significa ser mamá.

Para Connie ser mamá es darlo todo.

Es cocinar arroz durante toda la pandemia luchando contra el miedo al aceite. Es abrazarte pellizcando carnita porque “sino no sabe”. Es viajar de ida y vuelta por seis horas sólo para ver que sigas viva. Es llamarte a las ocho de la mañana porque le contaste que tenías una junta a las once. Es leerte todos los días cuando crees que nadie lo hace. Es conseguir un riñón de vaca a las cinco de la mañana para un experimento de clase. Es regalarte ropa con la excusa de que a ella no le queda. A veces también es ser mamá de tres cuando sólo tiene dos hijos. Es llorar contigo cuando te rompen el corazón. Es amarte y apoyarte en cada una de tus locuras. Es cuidar a tu gato, aunque sea alérgica. Es compartirte su amor por el café. Es sonreírte cada vez que la miras.