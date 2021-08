Cada 13 de agosto la Lefthanders International promueve el Día Internacional de la Zurdera. Desde 1976 esta fecha propone minimizar las dificultades por las que pasan los zurdos en un mundo mayoritariamente diestro. Para conmemorar este día, traemos algunos de nuestros zurdos favoritos y cuyo trabajo en pro de la mano izquierda vale la pena recordar.

David Bowie

David Bowie. 8 de septiembre de 1995.

El hombre estrella que nos mira desde el cielo también era zurdo. Sin embargo, al igual que muchos músicos de la época, Bowie tuvo que utilizar la otra mano para poder tocar la guitarra. Después de la segunda guerra mundial, los instrumentos para diestros era los únicos disponibles. Cabe decir que, hasta la fecha, los instrumentos zurdos son escasos y suelen estar muy por encima de su verdadero precio.

Ned Flanders

El vecino más odiado de los Simpson es un símbolo zurdo. Con los años, Ned Flanders ha sido utilizado por la comunidad como un emblema en pro de un sistema con menores dificultades para usar la mano izquierda.

Scarlett Johansson

La multifacética actriz y nominada al Oscar también es de mano izquierda predominante. Scarlett Johansson suele destacar en firmas de autógrafos por su manera de firmar. Se le nota poco cómoda en un principio y suele moverse más que el resto para poder acomodar su firma.

Keanu Reeves

El matón favorito de Hollywood es uno de esos casos particulares. Keanu Reeves es ambidiestro. En películas lo vemos cargando armas con la mano derecha; mientras que para dar autógrafos y escribir, usa la izquierda.

Marie Curie

La ganadora del Nobel también era de mano izquierda predominante. Pero no sólo eso, Marie Curie estuvo casada con un zurdo, Pierre Curie, y fue madre de toda una familia de zurdos. Su hija, Irene, fue de mano izquierda y, de hecho, también ganó un Nobel de la mano de un esposo zurdo, Frédéric Joliot-Curie.

Maradona

La zurda no solo se lleva en la mano, también en la pierna. El Diego era un espectáculo por la manera en la que su zurda llevaba el balón pegado. Necio y obstinado, pero driblador y astuto, Maradona no necesitaba más de una pierna para destacar sobre el resto. No esta demás decir que los futbolistas zurdos son bastante valorados, tanto por ser escasos como por el factor sorpresa al enfrentar jugadores zurdos.

Manny Pacquiao

Nadie quisiera ver a la zurda de Pac-man cerca de su rostro. Manny Pacquiao era famoso por tener la mano izquierda más potente de la época. Al igual que en el futbol, en el boxeo los peleadores zurdos son muy codiciados; el pelear con una mano distinta a la mayoría les da una ligera ventaja en el cuadrilátero.

