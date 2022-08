Díaz de Rivera delega permanencia de Alcántara en el Congreso a diputados

A pesar de que remover a Eduardo Alcántara Montiel de la coordinación de Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado fue una de las promesas de Augusta Díaz de Rivera, tras asumir la dirigencia del partido, trasladó esa responsabilidad a los diputados locales.

En entrevista, descartó su intervención en los cambios que se realicen al interior del Legislativo y puso freno a su intención de tener una coordinación rotativa, propuesta que realizó hace algunos meses.

Explicó que los estatutos de PAN les permiten a las dirigencias del partido designar al coordinador de la bancada, tal como lo hicieron los anteriores presidentes del Comité Directivo Estatal (CDE), pero eso violaría el reglamento interno del Congreso.

Destacó que en caso de que se realice algún ajuste serán los nueve legisladores locales –Mónica Rodríguez Della Vecchia, Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez, María Guadalupe Leal Rodríguez, Nancy Jiménez Morales, Erika Patricia Valencia Ávila, Karla Rodríguez Palacios, Rafael Micalco Méndez, Oswaldo Jiménez López y Eduardo Alcántara Montiel– quienes lo concreten.

“El reglamento interno del Congreso es muy claro. Entonces yo no me puedo meter, podría meterme, pero no quiero hacer el ridículo nombrando alguien que no tenga el consenso de los diputados. Es cosa de los diputados”

Augusta Díaz de Rivera