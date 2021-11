Afirma AMLO que policías de Puebla evitaron tragedia

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma y Redacción El Ciudadano México

Ciudad de México, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de hoy informó que iba a estar dividida en tres secciones las cuales tocarían temas de los avances en las obras públicas, sección de quién es quién en las mentira de la semana y por último un informe sobre la prevención y erradicación en de la violencia contra mujeres y niñas.

Por otro lado el mandatario nacional consideró que policías evitaron una tragedia en la explosión de una toma clandestina en Puebla porque actuaron rápido.

«Ojalá que la gente no guardé silencio y decirle a quienes se dedican a estás actividades ilícitas que cometen un delito muy grave que atenta contra la vida de las personas y también, aunque quizá no lo saben, no lo quitó la Corte, es delito grave, no alcanza fianza»

La madrugada del 31 de octubre, una toma clandestina de gas LP estalló y destruyó decenas de casas y autos en la comunidad de San Pablo Xochimehuacán, en la capital del estado, cerca de la autopista México-Puebla. Tras reportarse un fuerte olor a gas, unos 2 mil pobladores fueron evacuados en un kilómetro a la redonda.

Dentro de los avances de las obras publicas destacan el Aeropuerto internacional Felipe Ángeles, señaló que tanto la torre de control como el elevador siguen su construcción sin contratiempos. Así pues estas acciones han generado 126,973 empleos civiles quedando tan solo 138 días para concluir su construcción

La Sedena informó que en la refinería Dos Bocas ya están listos para descargar los módulos de plantas químicas, y el día de hoy recibieron una embarcación proveniente de Estados unidos un módulo en la embarcación Challenger, misma que que tendrán la función de remover el azufre del gas.

Dentro de los avances referentes al Tren Maya se mencionó que se han ejecutado más de 300 kilómetros de terracería en los tramos de esta ruta, los cuales comprenden los tramos de Tenosique, Ruiz Cortínez, en el estado de Campeche, Calcalchén, en Yucatán, y Kantumil en Cancún.

La obra abarca la ejecución de prefabricados, creación de pasos vehiculares como el tendido de carpeta asfáltica que permitirán la conexión entre poblaciones. Todas estas acciones generadas en el sureste del país han creado más de 90,000 empleos.

La última obra de la cual se informó fue del tren interurbano México- Toluca, la cual tiene un avance de 45.4% dentro de las diligencias en esta se continúa con la instalación de postes y el armado del sistema de catenaria, haciendo uso de vehículos «bi-vial» sobres las vías instaladas para la colocación de dichos postes.

Elizabeth García, periodista clave de esta sección, dijo que los ataques al presidente de López Obrador han continuado sin sustento, y la manipulación de información de varios medios de comunicación sigue constante.

El 27 y 28 de octubre «el universal, Milenio, MVS Noticias, porte Índigo, eje central, Latinus y el Economista; la noticia de que la compañía Volaris habría tenido una baja en la Bolsa Mexicana de Valores, dicha pérdida oscilaba entre el 6.41%. La perdida habría devenido al anunciar que los vuelos de dicha empresa saldrían del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Tijuana, Baja California y Cancún, toda esta información ha sido refutada ya que desde el 22 de octubre las acciones de esta aerolínea sufrieron esta baja, pero no sólo Volaris estuvo afectada, sino que también American Aerlines, Delta Aerlines y South West, habrían sufrido una pérdida; la razón radica en la tendencia de un posible rebrote de la variante Delta covid«.

Ante esta noticia, Enrique Beltrán, director de Volaris, desmintió dicha información y concluyó después de un amplio análisis que volar por nuevo Aeropuerto sería más viable y barato, así pues se demuestra que las información fue manipulada de forma engañosa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque a balazos de la Guardia Nacional (GN) contra una camioneta en la que viajaban migrantes en Pijijiapan, Chiapas, y que dejó dos muertos.

«Muy lamentable de unos migrantes que fueron baleados por la Guardia Nacional. Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional, del Ministerio Público, porque perdieron la vida dos migrantes»

«Les dispararon, sí, no se detuvieron, pero no hicieron mas que salir rápido sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía, de la Guardia Nacional, no dispararon, no agredieron, y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes. Pudieron haberlos detenido más adelante cerrandoles el paso sin tirar»

