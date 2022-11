Dice Inés Saturnino que está preso por sus ideales y sed de progreso

Luego de su detención por presunto encubrimiento de “un delincuente mayor”, Inés Saturnino López, expresidente municipal de Tecamachalco, respondió en su cuenta de Facebook que si por sus ideales fue encarcelado, acepta quedarse en prisión.

«Me quedo en la cárcel», respondió el ex edil aprehendido por elementos de la FGE el pasado 8 de noviembre bajo los cargos de desobediencia y resistencia de particulares, y amenazas.

Sobre este caso, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta señaló que Inés Saturnino N es investigado por supuestamente haber evitado la detención de un «delincuente mayor» en 2021.

En la cuenta de Inés Saturnino López se publicó lo siguiente:

«Sí por aterrorizar con trabajo en Tecamachalco me meten a la cárcel, me quedo en la cárcel. Sí por trabajar a favor de los pueblos y enseñarles a los políticos que sí se puede me meten a la cárcel, me quedo en la cárcel. Sí quieren doblegar mis ideales, mi sed de progreso y mi sed de trabajo para mi gente con cárcel, no me doblo y me quedo en la cárcel. Sí mis motivos de lucha superan las expectativas de cualquier político, que hagan su trabajo. Por mi pueblo todo, aunque sea con cárcel». (sic)

Foto: Agencia Enfoque

